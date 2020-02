Evil Dead : Bruce Campbell annonce plusieurs films à venir

Vous avez aimé ? Partagez :

La franchise « Evil Dead » ne se contente pas de ce qu’elle a et compte bien ajouter (au minimum) une autre pièce à son édifice. Un nouveau film est actuellement en préparation mais il ne faudra pas compter sur Bruce Campbell. Le tournage semble se rapprocher et pourrait se dérouler cette année.

Que de bons souvenirs reviennent quand on repense à la trilogie Evil Dead réalisée par Sam Raimi. Que ce soit l’art de la débrouille du premier, la surenchère du second ou le craquage du troisième, les aventures de ce pauvre Ash ont marqué tous les amoureux de cinéma de genre. On ne vous raconte pas quel plaisir ça a été de revoir Bruce Campbell dans ce rôle mythique avec la série Ash vs Evil Dead. Dans un autre genre, la franchise a eu une sorte de remake, Evil Dead, qui y allait à fond dans l’horreur mais faisait le choix de réduire le second degré, pour une expérience différente et plus brutale. En s’éloignant du style de la trilogie, Fede Alvarez réinterprétant à sa sauce la mythologie Evil Dead.

Vers la fin d’année 2019, Sam Raimi annonçait officiellement qu’un nouveau film était sur les rails, sans pour autant donner des détails sur le contenu du scénario. La seule chose qui est évidente est que Bruce Campbell ne sera pas le premier rôle, l’acteur ayant décidé de prendre sa retraite, se jugeant trop vieux pour continuer d’incarner Ash. À quoi bon continuer sans lui ? Voilà quelle a été notre première pensée. Mais Raimi a déclaré qu’un jeune loup était sur le coup pour la mise en scène, alors on croit en son expérience pour dénicher l’un des noms qui va compter demain dans le cinéma d’horreur.

Différents films Evil Dead vont arriver

Toujours très populaire, Bruce Campbell était de passage à la Fan Expo Vancouver (via 1428 Elm) et il a donné des nouvelles de la franchise en promettant qu’une évolution va vite être constatée :

Nous sommes en train de produire plusieurs films Evil Dead. L’un d’eux sera peut-être pour cette année. Sam Raimi a trouvé un nouveau gars pour faire un autre Evil Dead bien effrayant. Il n’y aura pas Ash [dedans]. Il y a tant d’autres histoires à raconter.

La grosse nouvelle, c’est que plusieurs films sont en cours de développement. Jusque-là, il n’était question que d’un seul. on ne peut alors s’empêcher de repenser à Sam Raimi lorsqu’il a déclaré qu’il « adorerait réaliser un nouveau film Evil Dead« , à condition que Bruce Campbell accepte de sortir de sa retraite. Ce n’est pas gagné, mais on se doit d’y croire ! Ensuite, l’autre bonne nouvelle, c’est que la production du premier ne devrait plus tarder. L’histoire doit globalement être définie et avec un réalisateur à bord, les choses pourraient vite s’accélérer. Mais qu’on se le dise : sans Ash, rien ne sera jamais comme avant…