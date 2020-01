Evil Dead : Sam Raimi aimerait réaliser un autre film

Vous avez aimé ? Partagez :

Quand Sam Raimi parle de ses projets, on a toujours une oreille très attentive. Quand il parle d’Evil Dead, notre attention est encore plus décuplée. Il vient justement d’en dire plus sur l’avenir de la franchise et a clairement laissé entendre qu’il aimerait réaliser un autre film.

Sam Raimi, on t’aime bien, mais il va quand même falloir reprendre la caméra un de ces jours ! Plus occupé à produire qu’à mener ses propres projets, le génial metteur en scène à vraiment disparu de nos écrans. C’est un peu moins vrai pour la licence Evil Dead, qui a pu continuer d’exister avec le remake de Fede Alvarez et la série Ash vs Evil Dead annulée après trois saisons. La star de l’univers, Bruce Campbell, a ensuite largement exprimé son désir de se mettre à la retraite. La suite se fera sans lui et vous pouvez déjà être assurés qu’il y en aura une ! Lors de la dernière Comic-Con de New York, Sam Raimi a annoncé qu’un nouveau film était en préparation. Mais il ne sera pas à la réalisation. Lors d’une session de Questions/Réponses sur Reddit pour la promotion de The Grudge – qu’il produit – on a pu en apprendre davantage sur l’avenir d’Evil Dead.

Bruce [Campbell], Rob [Tapert] et moi travaillons avec un jeune réalisateur qui écrit un nouveau Evil Dead qu’il va également réaliser.

Comme Fede Alvarez, la franchise va donc se reposer sur un nom inconnu pour chercher des axes de renouvellement. On ne sait pas ce que ce scénario contiendra ni s’il sera relié à une quelconque histoire déjà existante mais, sans Bruce Campbell, de nombreuses portes narratives sont déjà fermées. Il ne faudra pas non plus se reposer sur la solution de facilité en ressortant le schéma traditionnel des jeunes adultes menacés par les forces du Mal dans une cabane perdue au fond des bois.

Sam Raimi attend Bruce Campbell pour un autre Evil Dead

Dans la suite de son passage sur Reddit, on apprend également que Sam Raimi est carrément ouvert à l’idée de réaliser un autre Evil Dead. Un cas de figure qui ne manquerait pas d’exciter tous les amoureux de cinéma de genre.

En ce qui me concerne… J’adorerais réaliser un nouveau film Evil Dead… Mais j’aimerais surtout le faire avec Bruce. Et il a dit qu’il prenait sa retraite. J’espère que non.

Belle manière de mettre la pression sur l’acteur, que les fans ne manqueront pas de rappeler pour qu’il cède. Raimi laisse la porte bien ouverte et il en fait de même avec Fede Alvarez, qu’il serait ravi d’accompagner s’il souhaitait faire une suite à son trip horrifique de 2013. Les invitations sont lancées. Aux concernés, maintenant, d’y répondre.