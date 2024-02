Evil Dead : les premiers détails surprenants sur le film du réalisateur de Vermines

Engagé pour diriger le prochain film "Evil Dead", le réalisateur français Sébastien Vaniček, révélé avec "Vermines", a donné des précisions sur ce projet désormais très attendu.

Sébastien Vaniček s'impose déjà après Vermines

C'est avec beaucoup de surprise qu'on apprenait de 6 février 2024 le développement d'un nouveau film Evil Dead (saga horrifique initiée par Sam Raimi), avec Sébastien Vaniček à sa tête. Un choix étonnant puisque le Français n'a réalisé qu'un long-métrage, l'excellent Vermines. Mais son survival, dans lequel un immeuble est envahi par des araignées, a marqué les esprits. Si du côté de CinéSérie on en a beaucoup parlé, considérant Vermines comme un des meilleurs films d'horreur de 2023, c'est aussi hors de nos frontières que la proposition de Sébastien Vaniček a fait le buzz. Le cinéaste a alors attiré l'attention de Ghost House Pictures (la société de production de Sam Raimi) qui l'a contacté pour diriger le prochain spin-off d'Evil Dead.

Suite à cette annonce, le réalisateur s'est entretenu avec Première pour parler des dessous de ce projet. Il y révèle notamment avoir voulu s'assurer d'avoir une liberté créative. Ce qui est compliqué lorsqu'on travaille pour des studios américains. Mais avec Ghost House Pictures, qui lui a directement "demandé de réfléchir à un film Evil Dead", les choses ont été différentes.

J'ai posé mes exigences : tourner avec mes techniciens, faire la post-production en France, écrire le scénario... Ça tombait bien, c'était leur idée que ce soit un film 100% original, dont j'aurais la maîtrise totale. (...) Beaucoup de signaux étaient au vert. Alors, quand ils ont fait officiellement la proposition, je me suis débrouillé pour avoir des garanties.

Le réalisateur fera "son" Evil Dead

Audacieux, Sébastien Vaniček a donc pu imposer ses premières idées, mais aussi celles de Florent Bernard, co-scénariste de Vermines, et qui sera également à l'écriture d'Evil Dead. C'est ensemble qu'ils ont posé les bases du prochain film, puisque Ghost House Pictures n'avait pas de scénario, mais cherchait à ce qu'on leur présente un projet.

Quand je suis finalement allé à Los Angeles, j’avais un dossier de 15 pages sous le bras avec des dessins, exactement ce que j'avais fait pour Vermines. J'ai posé ça sur la table en leur disant que c’était ce à quoi ressemblerait notre Evil Dead à Florent et moi. Ils ont flashé dessus. Ils avaient visiblement reçu d'autres propositions, mais rien n'avait pris.

Sans donner de détails sur l'intrigue, Sébastien Vaniček a tout de même précisé que le tournage devrait se dérouler en Nouvelle-Zélande (comme pour les précédents films), et a laissé entendre que le film pourrait être un huis clos. De plus, même si le long-métrage se tournera en langue anglaise, le personnage principal sera un Français, qui parle anglais, et qui est "entouré de personnages américains". Le cinéaste souhaitant ainsi "garder son ADN français".

Enfin, les fans d'Evil Dead pourraient être surpris du résultat, puisque Sébastien Vaniček souhaite faire un film qui "porte sa signature", tout en étant cohérent par rapport à l'univers. Et avec Aliens en référence, l'idée ne semble pas absurde.

Toutes proportions gardées et en toute humilité, j'ai envie de faire un move à la James Cameron sur Aliens. C'est-à-dire qu'on sache que ce Evil Dead est le mien, qu'il porte ma signature. (...) Je ne veux pas me perdre dans une franchise et juste faire un Evil Dead de plus. Il faut vraiment qu'il sorte du lot.

Reste à espérer que les promesses de Ghost House Pictures seront tenues et que Sébastien Vaniček gardera cette liberté durant le tournage. Mais de prime abord, ce projet donne envie. Et on ne peut que féliciter le jeune cinéaste de vouloir suivre ses idées avant tout.

L'intégralité de l'interview est à découvrir sur le site de Première.