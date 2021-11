Evil Dead Rise : le comédien Bruce Campbell donne des nouvelles du prochain volet de la saga

Le comédien Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Sam Raimi et la star des trois premiers films « Evil Dead », vient de donner quelques précisions concernant le prochain opus de la licence : « Evil Dead Rise ».

Evil Dead : une saga emblématique

En 1981, le jeune Sam Raimi se fait un nom dans le milieu du cinéma quand il met en scène Evil Dead. Porté par son ami Bruce Campbell, le film reçoit un accueil chaleureux et totalement inattendu qui propulse les carrières des deux artistes. Pour un budget totalement dérisoire, Evil Dead premier du nom, rapporte plus de 2,8 millions de dollars de recettes au box-office. Un score hallucinant pour Sam Raimi et Bruce Campbell. New Line Cinema, qui distribue le film, décide donc de produire une saga toute entière.

Evil Dead ©New Line Cinema

En 1987, Sam Raimi et Bruce Campbell reviennent pour Evil Dead 2. Le long-métrage fonctionne encore mieux. Puis, en 1992, Universal Pictures récupère les droits d'exploitation de la franchise et produit un troisième film, Army of Darkness, qui rapporte lui plus de 11 millions de dollars de recettes au box-office.

Il faut ensuite attendre 2013 pour voir l'univers Evil Dead revenir sur le devant de la scène. En effet, Fede Alvarez réalise un remake du film culte de Sam Raimi, cette fois sans la présence de Bruce Campbell. Ce nouveau Evil Dead est bien reçu par les critiques et rapporte plus de 97 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 17 millions). Enfin, en 2015, Bruce Campbell est de retour dans la peau de son personnage à l'occasion de la série Ash vs Evil Dead, qui a été annulée après trois saisons.

Evil Dead Rise : quelques nouveaux éléments

Produit par Sam Raimi et Bruce Campbell, Evil Dead Rise est un remake du premier opus emblématique de la licence. Cette fois, c'est le réalisateur irlandais Lee Cronin qui est chargé de mettre en scène ce nouveau volet. Devant la caméra, la distribution se compose notamment de Alyssa Sutherland, de Lily Sullivan ou encore de Mia Challis. Lors d'une récente interview avec BlairWitch.De, le comédien Bruce Campbell a donné quelques précisions concernant Evil Dead Rise :

Celui-ci est sombre et assez sérieux. C'est une mère célibataire qui doit maintenant garder le livre. Le Necronomicon est transmis, les gens essaient de s'en débarrasser, ils essaient de l'enterrer ou de le détruire mais il revient toujours. C'est juste une autre histoire de ce qui se passe si ce livre apparaît dans la vie d'un groupe de personnes en particulier.

Evil Dead Rise ©New Line Cinema

Il en a également profité pour chanter les louanges de Lee Cronin, qui s'occupe de la mise en scène de ce nouveau chapitre de la licence :

Lee Cronin est un réalisateur très sérieux. Sam Raimi l'a choisi parce qu'il a fait du très bon travail sur son film The Only child . C'est un réalisateur très atmosphérique. Ça va être vraiment bien, nous en avons déjà vu une version approximative et elle contient tous les composants dont nous avons besoin.

Bientôt sur HBO Max

Evil Dead Rise va donc se dérouler à l'époque moderne et se concentrer sur une nouvelle famille. Fini les cabanes au fond des bois, puisque l'intrigue va prendre place dans un milieu urbain et familier. Le Necronomicon est de retour pour terroriser de nouveaux personnages issus d'une seule et même famille, comme le confirme une fois de plus Bruce Campbell. Il a notamment précisé que chaque personnage est lié dans ce nouveau film, ce qui renforce la détresse émotionnelle des protagonistes, et donc des spectateurs :

Nous laissons le cinéaste avoir une grande liberté de création, mais les bases restent les mêmes. Le livre, la possession, les règles pour s'en débarrasser, rien ne change. Chaque nouvelle héroïne ou héros doit apprendre à dissiper le mal. Et tout le monde ne le comprend pas facilement. Cette famille n'est pas la même à la fin du film. Ils sont vidés, toute la famille est détruite. Ces gens sont possédés; frères, sœurs, fils, filles. Ce film est une affaire de famille. Je pense que cela rend la possession et, le fait de devoir tuer vos frères et sœurs, des choses comme ça, encore plus difficiles. Parce que dans le premier Evil Dead, il y avait un combo frère-sœur, Ash et sa sœur Cheryl. Les autres n'étaient que des amis. Maintenant, ils sont tous apparentés dans ce foyer .

Evil Dead Rise n'a pas encore de date de sortie précise, mais devrait arriver courant de l'année 2022 sur la plateforme HBO Max.