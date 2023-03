Evil Dead Rise : le nouveau film serait "choquant", "sadique" et "crasseux"

Nouveau film de la franchise lancée par Sam Raimi, "Evil Dead Rise" délaisse le côté cartoonesque des deuxième et troisième opus pour offrir une véritable descente aux enfers aux spectateurs. Les premiers retours promettent "un carnage".

Evil Dead Rise : un nouveau cauchemar à Los Angeles

42 ans après le premier opus fauché et ultra inventif de Sam Raimi, la franchise Evil Dead continue. Après la série Ash vs Evil Dead et le remake de Fede Alvarez, le cauchemar se poursuit avec Evil Dead Rise.

Dans ce film de Lee Cronin (The Only Child), produit par Sam Raimi et Bruce Campbell, il ne sera pas question d'Ash pris au piège dans une cabane au fond des bois. Le long-métrage se déroule cette fois à Los Angeles, où Beth (Lily Sullivan) rend visite à sa grande soeur Ellie (Alyssa Sutherland), qui élève seule ses trois enfants dans un petit appartement.

Ellie (Alyssa Sutherland) - Evil Dead Rise ©Metropolitan FilmExport

Un logement exigu qui devient le théâtre d'événements terrifiants après la découverte d'un mystérieux livre dans l'immeuble. Un ouvrage qui réveille des entités démoniaques et qui a des conséquences pour le moins inquiétantes sur le comportement d'Ellie, que sa famille ne reconnaît plus.

Des premiers retours très enthousiastes

Dévoilée en janvier dernier, la bande-annonce non censurée promettait des séquences tétanisantes et insoutenables. Entre un arrachage de cuir chevelu à mains nues, un œil sur le point de se faire crever par un pistolet de tatouage ou encore dégustation de bouts de verre, ces premières images ne sont pas avares en morceaux de viande.

Ellie (Alyssa Sutherland) - Evil Dead Rise ©Metropolitan FilmExport

Un trailer qui promet un spectacle macabre et ultra violent, ce que confirment les premiers retours des spectateurs qui ont pu découvrir le long-métrage au festival SXSW. Sur Twitter, il est notamment possible de lire :

Le film porte l'esprit de Sam Raimi tout en apportant de nouvelles idées. Les meurtres défoncent et choqueront même les plus grands fans. Ce n'est pas aussi comique que les films précédents (...), ce qui le distingue dans la franchise. Evil Dead Rise est méchant et dégoûtant. (...) Il reste dans le style et le ton du remake de 2013, tout en offrant des rebondissements soignés. Lee Cronin propose une réalisation puissante, mais ce sont Lily Sullivan et Alyssa Sutherland qui mènent ce carnage. Mon Dieu, Evil Dead Rise est un pur carnage ! (...) Un tourbillon sadique, j'en tremble. Putain de merde. Pur chaos et folie. Vous n'êtes pas prêts. Il n'y a pas un seul mauvais film Evil Dead.

Evil Dead Rise est à découvrir au cinéma dès le 19 avril 2023.