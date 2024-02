Evil Dead : un réalisateur français très prometteur engagé pour un nouveau spin-off

Après "Evil Dead Rise" (2023), un nouveau spin-off de la saga horrifique est en préparation. Sébastien Vaniček, le réalisateur de "Vermines", a été choisi pour co-écrire et mettre en scène ce prochain film.

Un français à la tête du prochain Evil Dead !

La saga Evil Dead est loin d'être morte ! Il y a eu en 2023 le beau succès d'Evil Dead Rise (2023). Le long-métrage de Lee Cronin a rapporté presque dix fois son budget (estimé à 17 millions de dollars). Une proposition intéressante, qui reprenait les codes de la saga initiée par Sam Raimi, en proposant un spectacle atroce et généreux. On pouvait donc s'attendre à ce que la franchise se poursuive. Et l'annonce d'un nouveau film n'a pas trop tardé.

À en croire les informations de Deadline, un nouveau spin-off de la franchise serait en préparation. Une information qui fera plaisir aux fans. Mais la très bonne nouvelle est qu'un réalisateur a déjà été engagé. Et celui-ci n'est pas pour déplaire, puisqu'il s'agit d'un cinéaste prometteur, belle révélation de la fin d'année 2023. On parle là du Français Sébastien Vaniček, qui a marqué les esprits avec son premier long-métrage Vermines.

De Vermines à la saga horrifique culte

Vermines a été bien reçu lors de sa sortie en salles, aussi bien par la presse que par les spectateurs. Il semble donc que la proposition horrifique fun et divertissante de Sébastien Vaniček a attiré l'attention des producteurs d'Evil Dead. Rappelons que Vermines avait fait le buzz aux États-Unis après son passage au Fantastic Fest d'Austin, au Texas. Le jeune cinéaste va donc s'attaquer désormais à un gros morceau avec ce spin-off de la licence culte. Il en sera le co-scénariste et le réalisateur. On ne sait encore rien de l'histoire de ce prochain film.

Vermines ©Tandem

Pour rappel, les origines de la saga horrifique Evil Dead remontent à 1983 avec la sortie du premier opus signé Sam Raimi. Un film à très petit budget qui est devenu un succès financier et une œuvre culte auprès des adeptes de cinéma d'horreur. On y suivait un groupe d'étudiants qui se rendent dans une cabane au milieu d'une forêt pour passer leurs vacances. Sauf qu'un esprit maléfique, présent en ces lieux, se réveille...

Si l'horreur a toujours été bien présente au sein de la saga, une part de comédie n'était jamais loin dans les premiers opus. Mais en réalisant le remake Evil Dead de 2013, Fede Álvarez a opté pour une approche encore plus terrifiante. Puis, en dépit du succès de ce quatrième film, il a fallu attendre dix ans avant de voir arriver Evil Dead Rise (2023). L'attente devrait être moins longue cette fois-ci, bien que le projet dirigé par Sébastien Vaniček n'en soit qu'à ses prémices. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.