Expendables 4 : 50 Cent s'énerve contre le film et tacle Sylvester Stallone

La promotion d'"Expendables 4" s'est récemment enrichie d'une bande-annonce non censurée ainsi que d'affiches personnages présentant toute l'équipe menée par Jason Statham et Sylvester Stallone. Des posters qui n'ont pas manqué de faire râler 50 Cent...

Expend4bles : une nouvelle équipe de choc

Neuf ans après le troisième opus, les mercenaires menés par Barney Ross (Sylvester Stallone) sont de retour. Un nouveau volet qui s'annonce nettement plus sanglant que son prédécesseur et dans lequel le leader des Expendables devrait passer le commandement à son vieil ami Lee Christmas (Jason Statham).

Pour sa nouvelle mission, durant laquelle il devra affronter le redoutable Iko Uwais (The Raid), Christmas pourra compter sur l'aide de Gunner Jensen (Dolph Lundgren) et Toll Road (Randy Couture), ainsi que sur celle de nouvelles recrues désireuses d'en découdre.

Expendables 4 ©Metropolitan FilmExport

Megan Fox, Tony Jaa, Andy Garcia, Jacop Scipio, Levy Tran et 50 Cent incarnent les nouveaux personnages d'Expend4bles. Des soldats qui se sont récemment présentés à travers une bande-annonce non censurée délirante et des affiches personnages, qui n'ont pas manqué de faire râler l'interprète d'In Da Club et Window Shopper.

50 Cent s'énerve contre la promo du film

L'attitude taquine de Curtis "50 Cent" Jackson n'est plus à présenter. De nombreux rappeurs et autres personnalités en ont déjà fait les frais et c'est désormais au tour de Sly - auquel il a déjà donné la réplique dans Évasion et ses deux suites - de devoir encaisser une petite pique. Visiblement mécontente de l'affiche dédiée à son personnage surnommé Easy Day, la star de Réussir ou mourir a déclaré sur Instagram :

C'est quoi ce bordel, on n'a plus de budget ? Pourquoi on dirait que ma tête n'est pas reliée à mon corps ? Je suis sûr qu'ils vont faire en sorte que Sylvester Stallone soit superbe.

50 Cent a également pesté contre un article de The Wrap qui a osé ne pas le faire apparaître sur la photo principale. Fidèle à lui-même, le comédien et musicien a donc décidé de mettre en avant le film de Scott Waugh (Need for Speed) à sa manière, comme l'a fait remarquer son partenaire de jeu Jacop Scipio en commentaire :

Il n'y a que 50 qui puisse faire de la promo sans faire de la promo.

Expend4bles est à découvrir au cinéma dès le 11 octobre 2023.