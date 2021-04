Expendables 4 enfin en tournage cet automne ?

Le projet « Expendables 4 » semble se concrétiser. Le comédien Randy Couture, présent dans les trois premiers opus de la saga, promet que le tournage du quatrième volet va débuter à l'automne prochain.

La saga des gros bras bientôt de retour

En 2010, Sylvester Stallone se lance dans l'écriture, la production et la réalisation d'Expendables : Unité Spéciale. Pour l'occasion, l'acteur/réalisateur décide de réunir toutes les plus grandes stars des films d'action de la fin des années 1990, pour un Avengers des action men. Ainsi, Sly s'entoure de la crème de la crème avec Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Mickey Rourke ou encore Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger - qui joueront un plus grand rôle dans Expendables 2.

Pour un budget de 80 millions de dollars, Expendables en rapporte plus de 274 millions au box-office. Un score largement suffisant pour que Lionsgate se lance dans la production de deux autres suites. Deux autres opus qui verront les arrivées de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, d'Harrison Ford, d'Antonio Banderas ou encore de Mel Gibson. En tout, la trilogie a rapporté plus de 804 millions de dollars de recettes au box-office. Et tandis qu'Expendables 3 remonte à 2014, Sylvester Stallone travaille actuellement sur une nouvelle suite.

Expendables 4 : ça avance selon Randy Couture

Expendables 4 devrait logiquement débuter son tournage dès cet automne, selon Randy Couture, présent dans les trois films de la saga. Ce dernier incarnait l'expert en démolition Toll Road, qui sera de retour dans le prochain volet de la licence. Dans une récente interview avec The Jenna Ben Show, l'acteur a été interrogé sur l'avancée d'Expendables 4. Le long-métrage prend son temps, et n'est pas aidé par la situation sanitaire actuelle. Mais le projet est vraisemblablement toujours d'actualité. Randy Couture précise également que le précédent scénario a été abandonné, et qu'il attend actuellement le nouveau script. D'après son agent, Expendables 4 devrait débuter son tournage en automne :

Il est en production depuis quelques années maintenant, mais je viens d’apprendre récemment par mon agent qu’ils travaillent sur un nouveau scénario et qu'ils prévoient de programmer le tournage d'Expendables 4 à l'automne prochain. Je n'ai donc pas encore vu le nouveau scénario.

Toll Road (Randy Couture) - Expendables 3 ©Lionsgate

Le comédien précise également, dans son interview, qu'il a hâte de retravailler avec toute l'équipe d'Expendables. Il décrit cette team comme « un groupe incroyable de gars avec qui apprendre et s'amuser ». Dès 2014, le studio parlait d'Expendables 4. À l'époque, il se murmurait que Pierce Brosnan devait rejoindre la distribution du film. Mais aujourd'hui, difficile de savoir si ce guest est toujours d'actualité, surtout maintenant qu'il a rejoint le DC Extended Universe (DCEU). Reste également à savoir si les grosses pointures des précédents opus reviendront ou pas. Parce que Jason Statham avait déclaré, toujours à l'époque, ne pas être franchement désireux de revenir pour un quatrième tour de piste...