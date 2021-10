Expendables 4 : on sait qui sera le méchant du film !

Le casting dingue de "Expendables 4" continue de s'agrandir. Alors que le tournage du film a commencé, on apprend que le spécialiste des arts martiaux Iko Uwais, découvert dans "The Raid", sera le méchant de cet opus.

Et de 4 pour Expendables !

Il y a un mois on vous annonçait une bonne nouvelle pour Expendables 4. Plus de sept ans après la sortie du précédent opus, le tournage de ce quatrième Expendables a enfin commencé ! Une attente interminable pour les fans de Sylvester Stallone et qui suivent la saga depuis 2010. Dans ces films, l'interprète de Rocky et Rambo compose avec une équipe de durs à cuire pour intervenir dans différents conflits.

L'occasion de voir à l'écran des grands noms du cinéma d'action comme Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren mais également Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mel Gibson ou encore Chuck Norris. Des acteurs emblématiques qui se sont mis du côté de Stallone ou l'ont affronté au cours des trois films proposés. Trois films qui ont rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office. Devant un tel chiffre, la saga ne pouvait pas s'arrêter là.

Expendables 3 ©Millennium Films

Toujours plus de baston avec Iko Uwais

Les gros bras seront donc de retour et le tournage est toujours en cours. Des nouveaux visages seront présents dans ce Expendables 4 mis en scène par Scott Waugh (Need for Speed). 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa et Megan Fox avaient déjà été annoncés au casting de ce nouvel opus. Et si ça ne suffisait pas, voilà qu'un autre habitué de la castagne rejoint l'équipe du film : Iko Uwais. L'acteur a marqué les esprits au début des années 2010 avec le génial The Raid. Un film d'action brut qu'on doit à Gareth Evans et dans lequel Iko Uwais excelle. Son talent pour les arts martiaux a ensuite tapé dans l'œil de Keanu Reeves pour Man of Tai Chi. Et il nous en a à nouveau mis plein les yeux avec The Raid 2.

Depuis, Iko Uwais a gagné en popularité et a commencé à se faire une place à Hollywood. Sa présence dans Expendables 4 devrait apporter un plus au film. D'autant que, comme l'annonce Deadline, il aura le rôle du méchant. Son personnage sera un ancien militaire devenu marchand d'armes et disposant de sa propre armée privée. De quoi promettre encore un paquet de bastons et d'explosions avec un casting décidément monumental.