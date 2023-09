Expendables 4 : Statham et Stallone se préparent pour la bagarre dans cet extrait

Sylvester Stallone et Jason Statham devraient faire équipe pour la dernière fois dans "Expend4bles". Pour célébrer ces adieux comme il se doit, les deux compères se retrouveront notamment au cœur d'une bagarre de bar dans le nouveau volet de la franchise.

Expendables 4 : les adieux de Sly

En 2021, alors qu'il boucle le tournage d'Expendables 4 (ou Expend4bles) de Scott Waugh (Need for Speed), Sylvester Stallone assure sur Instagram que le moment est venu pour lui de déposer les armes. Onze ans après avoir réalisé le premier opus avec lequel il a réuni de nombreux visages emblématiques du cinéma d'action, Sly déclare sur le réseau social qu'il est désormais "temps de passer le relais à Jason (Statham) et ses mains expertes".

S'il introduira de nouveaux personnages interprétés par Megan Fox, 50 Cent, Tony Jaa ou encore Andy Garcia, Expend4bles devrait donc également être le baroud d'honneur de Sylvester Stallone dans la peau de Barney Ross. Les premières images ont révélé que le meneur des mercenaires devrait au moins participer à un affrontement musclé. Un nouvel extrait dévoile par ailleurs une bagarre de bar où Barney Ross et Lee Christmas (Jason Statham) se retrouvent face à une bande d'hommes un brin contrariés.

Expendables 4 ©Metropolitan FilmExport

Tandis que Ross attend patiemment que son ami et collègue ait fini son discours en sirotant sa bière, ce dernier enfile tranquillement ses poings américains tout en sermonnant ses futurs adversaires, qui ne savent évidemment pas à qui ils ont affaire. Outre Sylvester Stallone et Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture seront eux aussi de retour dans ce quatrième volet.

Expend4bles est à découvrir au cinéma dès le 11 octobre 2023. En attendant, découvrez l'extrait du film ci-dessus, dans le ton et la lignée de ses prédécesseurs.