F1 : nouvelle bande-annonce folle pour un des films les plus excitants de l’année

Quelques semaines après un premier trailer déjà très alléchant, "F1" revient avec une nouvelle bande-annonce qui en met encore plein la vue, et en dévoile plus sur la relation entre les deux principaux personnages.

F1, le nouveau film bourré d’adrénaline de Joseph Kosinski

L’année dernière, Joseph Kosinski a relevé un défi pourtant difficile : il a réussi à faire de Top Gun : Maverick un triomphe parmi les spectateurs, malgré le poids du premier film, totalement culte. Les nombreuses scènes d’action impressionnantes ont su convaincre les fans. Or, le réalisateur va revenir cette année avec un autre film bourré d’adrénaline : F1.

F1 s’intéresse à Sonny Hayes, un ancien coureur automobile, incarné par nul autre que Brad Pitt. Autrefois annoncé comme un grand talent de sa discipline, Sonny n’a pas eu la carrière qu’il espérait, et a été forcé de prendre sa retraite prématurément. Un jour, on lui propose de reprendre du service afin de devenir le mentor d’un jeune pilote, lui-même très prometteur.

De nouvelles images grisantes

Après un premier trailer déjà très alléchant dévoilé il y a un mois, Apple TV+ vient de remettre le couvert. Le service de streaming a partagé de nouvelles images qui donnent très envie de découvrir F1. Elles nous montrent de nouveaux extraits de certaines des scènes de courses du film. Celles-ci ont été tournées à vitesse réelle, pour un résultat qui s’annonce particulièrement spectaculaire.

Le trailer en dévoile aussi beaucoup plus sur la relation entre Sonny et Joshua Pearce, le jeune pilote qu’il doit prendre sous son aile. Ayant tous les deux un fort caractère, les deux hommes ne s’entendent clairement pas. De quoi faire des étincelles en-dehors de la piste, en plus des scènes pleines d’adrénaline se déroulant sur l’asphalte.

Une expérience en salles qui s’annonce folle

Aux côtés de Brad Pitt, c’est Damson Idris qui incarne Joshua dans F1. La nouvelle bande-annonce du film nous montre aussi un peu plus deux des personnages secondaires de l’histoire : Ruben, joué par Javier Bardem, et Kate, incarnée par Kerry Condon. Tobias Menzies, l’interprète du prince Philip dans The Crown, fait aussi partie de la distribution. Tout comme la star montante Simone Ashley, qui jouait Kate dans la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton.

Heureusement, F1 aura droit à une sortie en salles avant d’arriver sur Apple TV+. Impliqué comme producteur exécutif dans le film, Lewis Hamilton nous promet ainsi, dans des propos rapportés par Première, « l'expérience de course la plus authentique que vous aurez jamais vécue dans une salle de cinéma ». On a donc hâte de découvrir le long-métrage, qui sortira le 25 juin prochain dans les salles françaises.