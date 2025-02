F1 : un nouveau trailer électrisant pour le film avec Brad Pitt, ça a l'air fou

Réalisé par Joseph Kosinski et porté par Brad Pitt et Damson Idris, "F1" est l’un des films les plus attendus de l’année. Sa bande-annonce confirme que le long-métrage devrait nous proposer des scènes particulièrement spectaculaires.

Brad Pitt guide un jeune pilote dans F1

Apparu aux côtés de George Clooney l’année dernière dans Wolfs, Brad Pitt sera à l’affiche d’un film bien différent en 2025. Dans F1, on le verra jouer un ancien coureur automobile ayant été forcé de prendre sa retraite prématurément qui accepte de reprendre du service pour devenir le mentor d’un jeune pilote.

C'est Joseph Koskinski qui a réalisé F1. Ce dernier nous a déjà proposé des séquences immersives spectaculaires avec Top Gun : Maverick. Or, son nouveau long-métrage promet d’être encore plus impressionnant. En juin dernier, Lewis Hamilton, qui a été impliqué sur le film en tant que co-producteur et consultant, a expliqué que les scènes de course avaient été tournées à vitesse réelle grâce à une nouvelle technologie. Et le premier trailer du film nous donne un aperçu de ces scènes.

Des nouvelles images prometteuses

Un nouveau trailer de F1 a été dévoilé par Warner Bros.. Il nous montre plusieurs scènes de course dans lesquelles Brad Pitt est au volant. Et comme promis, ces scènes sont particulièrement immersives. Elles nous emmènent au plus près de l’action, et on devrait avoir l’impression d’être dans la voiture avec le conducteur en découvrant l’intégralité de ces séquences à la sortie du long-métrage.

Côté casting, Damson Idris incarne le jeune pilote que le personnage de Brad Pitt accepte d’aider dans F1. Comme le montre le trailer, Javier Bardem fait aussi partie de la distribution. C’est également le cas de Kerry Condon, qui prête sa voix à F.R.I.D.A.Y. dans le MCU, de Tobias Menzies, alias le prince Philip dans The Crown, et de Simone Ashley, l’interprète de Kate dans La Chronique des Bridgerton.

Sortie dans les salles l’été prochain

Tout comme Wolfs, F1 sera visible sur Apple TV+. Mais le long-métrage réalisé par Joseph Kosinski sortira avant au cinéma. Ce qui nous permettra de profiter au maximum de ses scènes de courses qui s’annoncent spectaculaires. Le film arrivera dans les salles françaises le 25 juin 2025.

Pour rappel, Brad Pitt a également trouvé son prochain long-métrage. Il collaborera de nouveau avec David Ayer pour le film d’action et d’aventure Heart of the Beast. Il y jouera un ancien membre de l’armée américaine qui tente de survivre en pleine nature en Alaska avec son chien suite au crash de leur avion.