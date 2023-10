Fair Play : Phoebe Dynevor réagit à cette scène de sexe qui fait beaucoup parler

Une scène de sexe au début du thriller érotique Netflix "Fair Play" a beaucoup fait réagir les spectateurs. Phoebe Dynevor, l'interprète d'Emily, a également réagi.

Fair Play : le thriller érotique ne bouge pas du top 10

Fair Play est un thriller érotique qui a rapidement gagné en popularité sur Netflix, se hissant dans le top 10 des films les plus visionnés de la plateforme peu de temps après sa sortie le 6 octobre. Réalisé par Chloe Domont, le film met en scène Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich dans les rôles d'Emily et Luke, deux collègues travaillant pour la même entreprise de fonds spéculatifs. Tous deux sont secrètement amoureux l'un de l'autre, mais leur relation est mise à l'épreuve lorsque Emily reçoit une promotion inattendue, bouleversant ainsi l'équilibre de leur couple et mettant en lumière les jeux de pouvoir et la toxicité de leur relation.

Dans une interview récente dans laquelle elle réagit à la séquence finale, la réalisatrice Chloe Domont a expliqué que le film n'était pas tant sur l'émancipation féminine que sur la fragilité masculine. Elle a également souligné son désir d'aborder la dynamique de pouvoir dans les relations, un sujet souvent évité, espérant que le film incitera les spectateurs à réfléchir sur la manière dont cette dynamique peut être destructrice.

Une scène de sexe qui fait beaucoup parler

Dans les premières minutes de Fair Play, une scène de sexe a fait réagir les spectateurs : après avoir fait un cunnilingus à Emily, Luke se relève avec les lèvres ensanglantées, car cette dernière est en période de règles. Sa belle robe immaculée se retrouve également tachée de sang. Si la scène a fait autant réagir les spectateurs, c'est que le tabou des règles pendant le sexe est encore très présent, d'autant plus à l'écran.

Interrogée sur cette scène par le magazine Elle US, Phoebe Dynevor, l'interprète d'Emily, a tenu à exprimer ce qu'elle ressentait :

En tant que femmes, nous savons que ce genre de choses arrive tout le temps, alors pourquoi est-ce que nous ne le voyons jamais à l'écran ?

Elle a ensuite indiqué que si un homme avait réalisé ce film, il aurait sûrement demandé pourquoi montrer une telle scène à l'écran, que "ça n'était pas très sexy" et a conclu :