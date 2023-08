Fair Play : un trailer très chaud pour le film Netflix avec Phoebe Dynevor

Voir aussi

Ice Cube (Ninja Turtles) : "Je pensais que j'allais avoir un chapeau de mac"

Dans "Ninja Turtles : Teenage Years", Ice Cube prête sa voix à Superfly, une mouche mutante qui prend le contrôle de New York. À l'occasion de la sortie du film d'animation, nous avons échangé avec le comédien et rappeur, qui nous a parlé de son personnage, des influences hip-hop du long-métrage et de son attachement aux Tortues Ninja.