"Faire moins de films" : Matthew Vaughn tacle fort le MCU

Le réalisateur de "Kick-Ass" et des films "Kingsman" Matthew Vaughn a fait la leçon à Kevin Feige, patron des studios Marvel, et ouvertement critiqué son approche actuelle du cinéma de genre super-héroïque.

Matthew Vaughn s'exprime sur le genre super-héroïque

Il n'a échappé à personne que le genre super-héroïque est à la peine depuis maintenant un bon moment. Chez DC, la trilogie Batman de Christopher Nolan a mis la barre très haut, autant pour la suite des "purs" films DC que pour le DCEU, univers qui a navigué à vue et dans la confusion sous le patronage de Zack Snyder. Chez Marvel et son MCU, après la grande réussite de ses trois premières phases - qui constituent la Saga de l'Infini - et un triomphe total entre 2016 et 2019 avec notamment les immenses succès Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, la Saga du Multivers tire la langue et ses films performent beaucoup moins qu'auparavant, tant sur le plan commercial que critique.

Avengers : Endgame ©Disney

Une situation qui n'a donc pas échappé non plus au réalisateur Matthew Vaughn. Le réalisateur britannique a voix au chapitre, puisque lui-même a mis en scène deux films super-héroïques : Kick-Ass et X-Men : Le Commencement - il est aussi scénariste et producteur de X-Men : Days of Future Past -. Le créateur de la saga Kingsman, à l'occasion de la New York Comic-Con a donc exprimé son opinion sur la crise que traverse le genre, et accordé quelques mauvais points à Marvel.

"Faire moins de films"

Dans une interview accordée à Screenrant, Matthew Vaughn évoque plusieurs sujets. Son film Argylle, l'avancement du prochain Kingsman, et ses films de super-héros. Sur ce dernier point, il a expliqué ce qui à son sens ne marche plus dans le cinéma de super-héros. D'abord, il y a trop de mauvais films, et ceux-là reposent trop sur leurs CGI.

Je pense qu'il y a eu trop de mauvais films de super-héros, comme ça a été le cas avec le western. À un moment il y a tant de films que le genre commence à ennuyer, pas parce que le genre est mauvais, mais parce que les films le sont. (...) Quand vous faites un film de super-héros, il faut travailler plus parce qu'il faut que le public y croit. C'est pour ça que "X-Men : First Class" avait une dimension réaliste. Ça se passe pendant la crise des missiles à Cuba, les personnages ont des problèmes humais qui résonnent. Et le film ne dépendait pas de ses CGI. Je pense aussi que les CGI ont tout foutu en l'air, parce qu'on a l'impression de regarder un jeu vidéo, on n'est pas avec les personnages.

Matthew Vaughn poursuit alors en prenant l'exemple des films Marvel, avec une exception concernant Les Gardiens de la Galaxie, dont il souligne "que Groot et Rocket Raccoon sont des put*** de créations géniales, auxquelles il s'est attaché." Mais pour le reste, tout en suggérant que sa confiance va en ce moment plus à James Gunn et Peter Safran de DC, il critique frontalement Kevin Feige et sa présidence des studios Marvel.

J'espère que Kevin Feige va revenir au concept "le moins, le mieux", faire moins de films et se concentrer sur le fait qu'ils soient bons.

Une recommandation de bon sens, à garder en tête au moment de la sortie de The Marvels, le 8 novembre 2023.