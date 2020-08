Falling : bande-annonce du premier film de (et avec) Viggo Mortensen

Un de plus ! Viggo Mortensen rejoint ses confrères qui sont passés d'acteur à réalisateur. Son premier essai s'intitule "Falling" et s'attarde sur la relation délicate entre un père et son fils homosexuel. La bande-annonce de ce film estampillé Cannes 2020 vient de tomber.

Viggo Mortensen passe derrière la caméra pour Falling

Viggo Mortensen n'a plus rien à prouver comme acteur. En Aragorn, chez David Cronenberg, dans La Route ou Green Book, il marque toujours les esprits en bien. Le voilà qu'il se lance à la réalisation avec Falling. Un film montré au dernier Festival de Sundance et qui était sélectionné pour le Cannes 2020, qui n'a pas eu lieu pour cause de pandémie. Il peut néanmoins arborer sur son affiche le logo de l'événement, le festival ayant lancé un label pour soutenir les films qu'il voulait présenter. Falling suit John (Viggo Mortensen), un homosexuel qui vit en ville avec son compagnon Eric (Terry Chen) et leur fille adoptive Mónica. John et sa soeur Sarah (Laura Linney) vont devoir gérer leur père, Willis (Lance Henriksen), un homme conservateur, homophobe et brut, qui n'a pas tellement évolué et qui se voit toucher par une forme de démence. Pas question de le laisser mourir dans son coin. John l'accueille chez lui, loin de la ferme familiale, mais les différences de mentalité vont être un véritable obstacle à surmonter.

Sortez les mouchoirs

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette bande-annonce nous promet de l'émotion. Le scénario navigue entre le passé et le présent pour ausculter les fondations de cette famille. Le fossé qui se creuse entre Willis et son fils n'est pas définitif a priori, tout l'enjeu est de voir si les liens du sang seront plus forts que tout ça et où se nichera l'affection entre ces deux générations. Viggo Mortensen aborde un sujet fort pour son premier essai et lorgne du côté du drame. S'il sera jugé sur ses trouvailles derrière la caméra, il paraît toujours aussi excellent devant. Ses échanges avec un Lance Henriksen en forme rythment cet aperçu, dont la phrase de conclusion ("le paradis ne veut pas de lui et l'enfer nous le renvoie") témoigne d'une belle sensibilité dont pourrait faire preuve le film. À défaut de l'avoir découvert sur la Croisette, Falling sort le 4 novembre dans les salles.