Fast and Furious 10 a une date de sortie !

"Fast and Furious 9" a navigué de report en report, la faute à la pandémie qui a rendu difficiles les sorties dans les salles. Les prochaines aventures de Dom et de sa famille ne seront pas visibles sous peu. Universal Pictures vient de dévoiler la date de sortie du dixième et avant-dernier opus de la saga.

Une saga qui approche de la fin

Finalement lancé dans les salles cet été, Fast and Furious 9 est un succès commercial avec 681 millions de dollars au box-office mondial. Dans un monde sans crise sanitaire, il pouvait aspirer à faire mieux, mais la performance reste plus que correcte compte tenu des paramètres particuliers. Les fans de la saga d'action ont rongé leur frein car le film devait sortir en mai 2020 à l'origine. Maintenant que ce neuvième opus est visible, il faut se rendre compte que la fin approche à grands pas.

Pour tirer un peu plus sur la corde et ne pas ranger au placard la saga trop tôt, la conclusion se fera en deux parties. Ainsi, un Fast and Furious 11 a été annoncé alors que l'histoire devait s'arrêter à l'épisode 10. Étant donné le succès de ces productions, on n'en veut pas au studio de vouloir empocher toujours plus, même si on avoue qu'on commence à fatiguer avec le concept de famille et tout le tralala orchestré par Vin Diesel.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

On sait quand sortira Fast and Furious 10

Fast and Furious 10 sera toujours réalisé par Justin Lin, devenu un vétéran de la franchise. Bien que le scénario soit un secret pour le moment, le casting principal sera de retour. En revanche, Dwayne Johnson a clarifié sa situation en précisant qu'il ne comptait absolument pas reprendre son rôle. Universal vient de fixer une date de sortie pour le film, comme le rapporte Deadline. Aux États-Unis, il doit arriver le 7 avril 2023. En France et dans le reste du monde, c'est à la même période qu'une date va être choisie.

Le studio a décidé de se repositionner sur un créneau durant les vacances de Pâques et compte bien casser la baraque avec cet épisode. Le tournage va débuter en début d'année 2022, ce qui explique pourquoi il faut attendre 2023 pour découvrir le film. Universal tient à le montrer en avril et cela aurait été impossible dès l'année prochaine. Néanmoins, si les tournages des deux derniers volets s'enchaînent, il n'est pas exclu que le onzième soit dans les salles dès 2024.