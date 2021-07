Fast and Furious 10 et 11 : Dwayne Johnson ne reviendra pas

Grand absent de "Fast and Furious 9", Dwayne Johnson reviendra-t-il avant la fin de la saga après sa brouille avec Vin Diesel ? L'acteur vient d'enterrer les espoirs des fans en annonçant clairement que les deux derniers films se feront sans lui.

La brouille entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

Dwayne Johnson a fait son apparition dans la saga Fast and Furious à partir de l'épisode 5. Présent au casting des trois suivants et du spin-off Hobbs & Shaw, il s'est fait remarquer par son absence dans Fast and Furious 9. Ce qui n'est pas si étonnant car la superstar du cinéma d'action a eu un différent avec Vin Diesel, grand gourou de la famille F&F. Les deux acteurs se sont envoyés des piques à distance sur les réseaux sociaux. Dwayne Johnson a notamment visé son homologue en parlant de son comportement.

Néanmoins, en début d'année, on a cru qu'une réconciliation était dans les tuyaux. Vin Diesel a posté sur son compte Instagram une photo (ci-dessous) de lui avec Dwayne Johnson en fond. De quoi laisser penser que Luke Hobbs allait sûrement revenir dans la saga pour l'un des deux derniers films.

Pas de Hobbs dans les deux prochains Fast and Furious

Dans un très long article de The Hollywood Reporter sur Dwayne Johnson et Emily Blunt (ils seront ensemble à l'affiche de Jungle Cruise le 28 juillet prochain), on apprend que l'ancienne star du catch n'a pas du tout enterré la hache de guerre avec Vin Diesel. Il a été invité à commenter une déclaration de ce dernier, dans laquelle il clamait que cette brouille était une stratégie ayant pour but d'obtenir une meilleure performance de la part de l'autre acteur. Sa réponse ne laisse plus de place au doute : aucun retour n'aura lieu dans les deux prochains Fast and Furious.

J'ai ri, j'ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri de ça. Et je ne vais rien dire de plus. Si ce n'est que je leur ai souhaité bonne chance. Je leur souhaite le meilleur avec Fast and Furious 9. Et je leur souhaite le meilleur pour le 10 et le 11 et tout le reste des films qu'ils feront sans moi.

Fast and Furious 5 ©Universal Pictures International

Tout reste cependant ouvert pour que Jason Statham revienne en Deckard Shaw - d'après la scène post-générique du 9. Ce dernier pourrait également côtoyer à nouveau son partenaire de jeu puisqu'il se dit qu'un Hobbs & Shaw 2 serait en train de se préparer. Dwayne Johnson n'en a pas totalement terminé avec la franchise mais on imagine qu'il acceptera de continuer à y participer qu'à condition de tourner dans des films sans Vin Diesel. Sa popularité étant immense et ses futurs projets nombreux, il a évidemment le luxe de pouvoir se passer de cette saga populaire.