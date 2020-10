Fast and Furious 10 et 11 : il y aura deux films pour conclure la saga

Franchise qui empile les millions de dollars à chaque nouvel épisode, "Fast and Furious" commence à se rapprocher de son inéluctable dénouement. Le prochain, le neuvième, devait être l'avant-dernier de la saga. Mais l'aventure va se prolonger avec deux autres films !

Fast and Furious roule sur le box-office

Lancée au tout début des années 2000, la saga Fast and Furious n'a pas de suite accédé à la popularité qui est la sienne aujourd'hui. Le premier épisode a posé des bases qui sont encore exploitées aujourd'hui. Nous découvrions à l'époque Dom Toretto (Vin Diesel), chef d'une bande de pilotes qui s'adonne à des courses de rue. Il était rejoint par Brian (Paul Walker), un nouveau qui excellait au volant mais qui était en réalité dans le camp de la police.

À force de côtoyer ses nouveaux amis, il pencha de leur côté et devint aussi définitivement l'un des leurs. La notion de famille est très importante dans la saga, que ce soit à l'écran ou en dehors. Des suites sont arrivées, avec des succès corrects, jusqu'à ce que les épisodes 5 et 6 démontrent une progression significative au box-office. C'est Fast and Furious 7 qui fit franchir un cap, avec 1.5 milliards de dollars récoltés au box-office mondial. Depuis ce film et jusqu'à maintenant, la franchise continue de se porter à merveille.

Cette année devait sortir le neuvième épisode, réalisé par un habitué de l'univers, Justin Lin. Mais le coronavirus est trop fort par rapport à la bande à Vin Diesel et il faudra patienter jusqu'au 31 mars 2021 pour le découvrir. Les fans regrettent une telle attente, en sachant qu'ils auront le droit derrière à un dixième volet vendu comme la conclusion à la saga.

Plus c'est long...

Alors, oui, la fin s'approche à grands pas mais Deadline vient de rapporter une information qui devrait les ravir. Universal ne veut pas s'arrêter tout de suite et va aller jusqu'à Fast and Furious 11 ! C'est donc bien un final en deux parties que nous allons avoir, comme ça a été fait avec d'autres licences (Harry Potter, Hunger Games). L'objectif premier est évidemment de capitaliser sur l'événement et de remporter encore plus d'argent. Le studio sait qu'il ne prend pas d'énormes risques, la marque Fast and Furious brille de mille feux et il y a la place pour signer deux succès supplémentaires.

Justin Lin restera à la barre pour les réaliser. Cette décision doit ravir Vin Diesel, qui militait pour un tel programme en début d'année.

On attend de voir de quoi va parler le neuvième et où il s'arrêtera pour mieux comprendre ce qui nous attend dans une intrigue scindée en deux films. Ce qui est sûr, c'est que Vin Diesel va tout faire pour que sa famille soit au complet dans ce run final. Dwayne Johnson et Jason Statham ne seront pas présents dans le prochain mais on espère qu'ils participeront aux autres tant leurs personnages respectifs sont devenus populaires - bien aidés par le spin-off Hobbs & Shaw.

Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson et Ludacris devraient encore être tous de la partie jusqu'au bout, à moins que l'on en perde un ou deux en cours de route. Des morts ne sont pas à négliger pour renforcer l'impact émotionnel. Le nouveau John Cena devrait lui aussi participer aux prochains films et il est fort possible que la méchante Charlize Theron soit celle qui face office de menace principale.

Avec un Fast and Furious 9 pour 2021, la première suite est raisonnablement à attendre pour 2023 au minimum.