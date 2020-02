Fast and Furious 10 : Vin Diesel veut un final sur deux films

Vous avez aimé ? Partagez :

Nous sommes désormais plus proche de la fin que du début de la saga Fast and Furious. Un neuvième opus sortira cette année puis le dixième devrait être le point final. Pour prolonger quelque peu le plaisir, Vin Diesel aimerait bien un final scindé en deux parties.

Devenue une franchise à succès qui fait tout sauter dans les salles, Fast and Furious s’approche inéluctablement de son dénouement. La saga est déjà très imposante, avec bientôt une neuvième aventure qu’on a pu largement apercevoir dans la première bande-annonce. La formule ne change pas, l’action a l’air toujours aussi irrationnelle et les valeurs de la famille Fast perdurent. La star des films et producteur Vin Diesel, veille attentivement sur l’univers, pour que les codes ne soient pas trahis. Qu’on se rassure, ça n’a jamais été le cas jusqu’ici. Mais, à un moment donné, il va quand même falloir songer à mettre la clé sous la porte. Du moins partiellement, en mettant un point final à cette saga. Chose qui devrait être faite quand Fast and Furious 10 sortira.

Deux fois plus de Fast and Furious 10 ?

Mais, nous y sommes habitués aujourd’hui, tous les prétextes sont bons pour prolonger ce qui fonctionne – et même ce qui ne fonctionne pas d’ailleurs. Après le spin-off Hobbs & Shaw, Vin Diesel a annoncé qu’un autre, centré sur des héroïnes, était dans les tuyaux. Et lors d’une interview pour Total Film, il laisse entendre que bien plus arrivera :

J’ai commencé à réfléchir à Fast 10 avant qu’on commence à tourner le 9. L’univers est si robuste et riche en talent et en histoire que, à ce niveau, il est totalement pensable de faire des spin-offs, et je pense que c’est une chose inévitable. Universal le mérite parce qu’ils ont tant donné pour cette petite saga, et ce serait une manière de leur rendre la monnaie.

C’est une évidence que d’autres films annexes aux épisodes principaux vont finir par débarquer. Mais la partie la plus récente de l’interview vient après, quand Vin Diesel donne des nouvelles d’un épisode 10 qu’il aimerait bien découper en deux parties :

Et pour les fans, nous devrions faire Fast 10 avec une première et une seconde partie en guise de conclusion, ce serait vraiment génial.

Ils ont quand même bon dos ces fans. La pirouette servirait surtout à Vin Diesel de continuer à jouer au dur à cuire avec ses collègues et d’empocher encore plus de billets en passant par une double sortie dans les salles. Une scission en deux serait un moyen détourné de tout simplement faire un Fast and Furious 11 en étirant scénaristiquement les enjeux. Quand cela peut se justifier pour des œuvres plus denses (du style d’Harry Potter), on ne comprendrait pas l’intérêt de faire deux parties pour ce final. Autant, à ce moment-là, dire qu’ils ne veulent pas s’arrêter maintenant et continuer jusqu’à que le public en ait marre de leurs cascades. Diesel va forcément émettre l’idée des deux parties en interne mais ce n’est pas sûr qu’Universel le suive.

En attendant, Fast and Furious 9 sortira dans les salles françaises le 20 mai prochain.