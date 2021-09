Fast and Furious 10 et 11 : Justin Lin s'exprime sur les deux derniers films de la saga

Le réalisateur Justin Lin a donné quelques informations sur "Fast and Furious 10" et "11". Il a notamment révélé que les deux films seront très connectés au sein d'une histoire plus large qui s'étendra sur les deux opus.

Fast and Furious : une saga inébranlable

Pour retourner aux origines du mythe, il faut remonter en 2001, date de sortie du tout premier Fast and Furious. À l'époque, le long-métrage est réalisé par Rob Cohen et permet de présenter aux spectateurs les personnages voués à devenir cultes, incarnés par Vin Diesel, Paul Walker et Michelle Rodriguez. 20 ans plus tard, la saga contient 9 films principaux et un spin-off.

Dominic Toretto (Vin Diesel) - Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

Fast and Furious 9, le dernier opus en date, est sorti le 14 juillet dernier, et marquait le retour de Justin Lin derrière la caméra. Le metteur en scène phare de la licence, qui a mis en scène 5 films Fast and Furious, propose ainsi un épisode un peu spécial. Celui-ci choisit de remonter dans le temps et de ramener de nombreux personnages emblématiques de la saga. Fast and Furious 9 a rapporté plus de 716 millions de dollars de recettes au box-office. En tout, la licence a rapporté un score hallucinant de presque 7 milliards de dollars de recettes !

Une histoire étendue sur deux films

Lors d'une récente interview avec Collider, Justin Lin a révélé que les deux prochains épisodes de la licence seront deux chapitres d'une même histoire. Justin Lin a eu l'autorisation de la part d'Universal pour développer sa prochaine histoire sur deux films différents. Une première dans la saga. Jusqu'à présent, même si un fil rouge connecte les différents opus de la licence, aucune histoire ne s'est réellement étendue sur plusieurs films. Cette fois, les volets 10 et 11 vont être interconnectés :

L'idée est que les deux derniers films soient un seul chapitre. Je dois dire que je suis tellement content. Parce qu'à l'époque où je suis arrivé, faire une suite n'avait rien d'évident. Tu devais la mériter. Etre en train de vous parler et de vous dire qu'il va y avoir deux autres films ça signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j'essaie de m'assurer que tout ce dont nous parlons donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu'avoir un chapitre en deux films est une bonne idée.

Fast and Furious 7 ©Universal Pictures

On s'attend évidemment à ce que les acteurs cultes de la franchise reviennent sur le devant de la scène. Il faut dire que le casting de la licence Fast and Furious commence à être extrêmement impressionnant avec des comédiens comme Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron ou encore Kurt Russell. Du beau monde est passé par la saga des grosses cylindrées. Le seul grand absent sera donc Dwayne Johnson qui a raccroché le rôle à cause de ses différents récurrents avec Vin Diesel.

Fast and Furious 10 est attendu le 5 avril 2023, tandis que Fast and Furious 11 n'a pas encore de date de sortie. Fast and Furious 9 débarque lui en DVD et VOD le 21 septembre aux Etats-Unis, avec une version Director's cut :