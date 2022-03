Fast and Furious 10 : la révélation de "The Suicide Squad" au casting

"Fast and Furious 10" va accueillir de nouveaux membres. Après Jason Momoa pour jouer le méchant du film, la révélation de "The Suicide Squad", Daniela Melchior, aurait été engagée.

Toujours plus de monde pour Fast and Furious 10

De film en film, la saga Fast and Furious n'a jamais cessé d'empiler les gros noms. Logiquement, Fast and Furious 10 ne dérogera pas à la règle. S'il n'y aura pas de surprises à retrouver Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Ludacris ou encore John Cena, on apprenait récemment que Jason Momoa allait également être de la partie. L'interprète d'Aquaman sera le grand méchant dans cette nouvelle aventure de la Fast Familly. Pas mal pour combler l'absence de Dwayne Johnson, définitivement brouillé avec Vin Diesel. Ajoutez à cela Jason Statham, de retour dans la scène post-générique de Fast and Furious 9, et vous avez la promesse d'un film bourré d'action !

Fast and Furious 7 ©Universal

Une membre de The Suicide Squad au casting

Comme si cela ne suffisait pas, Fast and Furious 10 continue de faire son marché à droite et à gauche. D'après Deadline, c'est cette fois une comédienne qui serait sur le point de rejoindre la production, en la personne de Daniela Melchior. L'actrice était une inconnue il y a encore un an. Mais depuis la sortie de The Suicide Squad (à l'été 2021) on imagine que les propositions se sont multipliés. Il faut dire que l'interprète de Ratcatcher 2 dans le film a tapé dans l'œil de beaucoup de monde. Aux côtés de Margot Robbie, Idris Elba, John Cena (déjà) et Joel Kinnaman, elle est peut-être celle qu'on retient le plus.

Sa venue dans Fast and Furious 10 ne devrait pas trop la dépayser puisqu'il s'agira encore une fois d'un blockbuster musclé. Seulement si The Suicide Squad est plein d'ironie sur le genre et lui-même, ce n'est pas vraiment le cas des derniers Fast and Furious qui adoptent un premier degré parfois lassant.

On est tout de même curieux de voir ce qu'elle apportera au milieu de cette équipe déjà bien remplie. Espérons que Justin Lin, qui réalise, saura lui donner un temps à l'écran suffisamment conséquent. Pour le moment, aucun détail n'a été donné sur son rôle ni sur l'intrigue du film prévu pour mai 2023.