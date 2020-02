Fast and Furious : Vin diesel donne des nouvelles du spin-off féminin

Vous avez aimé ? Partagez :

La saga « Fast and Furious » s’approche de son 10ème film, qui pourrait être le dernier. La franchise est déjà passée par la case spin-off avec « Hobbs & Shaw », et un autre mené par des femmes a déjà été annoncé par Vin Diesel. La star donne des nouvelles à ce sujet.

Franchement moyenne à ses débuts, la marque Fast & Furious a tout fait sauter à partir du cinquième opus, enchaînant par la suite les succès commerciaux. Si elle avait toujours été assez sympathique pour les amateurs d’action, elle est entrée dans une autre galaxie en allant toujours plus loin dans le spectacle et le n’importe quoi. En gardant cette notion de famille chère à Vin Diesel. Nous aurons encore une nouvelle dose en cette année 2020 avec Fast & Furious 9.

Vous n’avez pu passer à côté de la première bande-annonce, annonciatrice d’un blockbuster qui va continuer dans la même voie. On entend qu’il pourrait s’agir de l’avant-dernier volet, avant un grand final promis dans l’épisode 10. Mais l’univers de Fast & Furious a encore d’autres choses à livrer, en passant par des chemins secondaires. Que ce soit avec Hobbs & Shaw ou la série animée Les espions dans la course, il est évident qu’il est possible de continuer à capter le public.

Les femmes de Fast & Furious à l’honneur

En début d’année 2019, Vin Diesel annonçait qu’un spin-off féminin était dans les tuyaux. Le projet avait tout d’une réponse aux déclarations de Michelle Rodriguez, qui n’appréciait pas comment les femmes étaient traitées dans l’univers. Mais depuis qu’il a évoqué ce film, on n’a plus eu de nouvelles à ce propos. Durant une interview pour MTV International sur le futur de Fast & Furious, Vin Diesel a expliqué que le dossier était toujours d’actualité, avec une issue prochaine favorable :

J’ai créé un spin-off féminin, et le script arrivera le mois prochain. Donc nous verrons bien.

On aurait quand même aimé qu’il en dise un peu plus sur les personnages concernés. Tout porte à croire que Letty sera la star mais il ne faut pas oublier non plus Mia Toretto (Jordana Brewster). Pour rester harnaché aux valeurs de la saga sur la famille et la coopération, le scénario devrait présenter plusieurs femmes au coeur de l’action. La possibilité d’un film sur la méchante Cipher (Charlize Theron) a aussi été évoquée. Comme pour Hobbs & Shaw, ce spin-off devrait s’appuyer sur des personnages déjà connus dans la galaxie F&F pour que le public comprenne clairement de quoi il s’agit. Nicole Perlman, Geneva Robertson-Dworet et Lindsey Beer ont toutes les trois été engagées pour l’écriture.

Fast & Furious 9 débarque le 20 mai prochain pour faire chauffer le bitume.