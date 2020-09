Fast and Furious 9 dans l'espace ? Michelle Rodriguez répond

Les fans de la franchise en rêve depuis longtemps mais aucun film n'avait osé le faire. Pour l'avant-dernier morceau de la saga Fast and Furious repoussé à mars 2021, Michelle Rodriguez confirme qu'une partie du scénario va se dérouler au-dessus de nos têtes, dans l'espace.

Fast & Furious 9 : la famille sera presque au complet

Portée depuis le début par Vin Diesel, la saga Fast & Furious est devenue une référence dans le cinéma d'action, à force d'aller toujours plus loin dans l'inventivité décérébrée. La précieuse notion de famille à laquelle tient l'acteur star continue de se vérifier sur ce neuvième opus, avec la présence de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron et même celle de Sung Kang, qui retrouve le personnage d'Han qu'il tenait dans Tokyo Drift. Une vieille connaissance qu'on n'attendait plus. Il ne manque que Dwayne Johnson et Jason Statham au casting de Fast & Furious 9 mais les deux acteurs passent leur tour cette fois. Ils seront probablement présents dans l'épisode d'après, le dixième et dernier. Pour compenser ce manque, le film pourra s'appuyer sur une arrivée de renom : John Cena. L'acteur campera le frère de Dom, Jakob Toretto.

L'intrigue continuera de mettre en avant la méchante Cypher, avec un nouveau plan redoutable. Aucun synopsis officiel n'a été communiqué à ce jour. Le scénario devrait parler du fils de Brian (Paul Walker), qui pourrait être menacé. Forçant ainsi tonton Dom à jouer aux gros bras pour le protéger, aidé par Jakob. Justin Lin sera encore derrière la caméra, pour la cinquième fois dans l'histoire de la saga. C'est aussi lui qui signera normalement le suivant.

Fast & Furious 9 devait sortir dans les salles cette année. La crise sanitaire a chamboulé l'agenda et 2020 restera comme une période assez pauvre, tous les studios préfèrent décaler leurs grosses cartouches pour éviter d'atterrir en ces temps dominés par l'incertitude. La nouvelle date de sortie est arrêtée au 31 mars 2021. Une échéance assez lointaine, qui devrait être respectée, avec des salles que l'on espère rouvertes et un public prêt à aller au cinéma.

Prochain arrêt : l'espace

Reine dans l'art de repousser les limites du cinéma d'action, la saga Fast & Furious a déjà tenté des choses folles. Mais jamais les personnages ne s'étaient envolés pour l'espace. Une zone de jeu excitante que les fans aimeraient explorer avec les personnages. Cela fait un moment qu'on ne se préoccupe plus du réalisme dans ces films, alors il y a moyen pour qu'un passage dans l'espace soit délirant. L'actrice Michelle Rodriguez, qui a accepté de faire son retour dans le neuvième épisode parce qu'elle avait l'assurance que les femmes seraient mieux traitées, vient de confirmer dans The Jess Cagle Show que le scénario nous réserve une petite escapade dans les étoiles ! Quand on lui demande si la bande à Toretto ira dans l'espace, elle n'essaie même pas de mentir :

Oh, c'est pas possible... Comment avez-vous su ça ? Personne n'était censé le savoir.

Elle confirme ce que son partenaire de jeu, Ludacris, avait laissé entendre lors de son passage dans la même émission. Il dévoilait à demi-mot que l'espace serait un terrain de jeu exploré dans cet avant-dernier opus de la saga. Néanmoins, Michelle Rodriguez précise que son personnage n'ira pas dans l'espace - l'expérience sera sûrement réservée à Dom. La confirmation permet de savoir que cette fois, ce fantasme va prendre forme. Mais, d'un autre côté, on aurait préféré que ça ne se sache pas en amont et que la surprise soit totale lors de la sortie du film dans les salles. La promotion officielle n'a absolument rien teasé dans ce sens pour le moment.