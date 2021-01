Fast and Furious 9 : des nouvelles images et Vin Diesel tease le retour de Han

Inévitablement reporté à cause de la crise sanitaire, "Fast and Furious 9" sortira normalement cette année dans nos salles. Le film marquera le retour de Han, un personnage que l'on pensait mort. Découvrez deux nouvelles images, dont une qui le concerne.

Fast and Furious 9 : un revenant au casting

La saga Fast and Furious traînait déjà quelques convaincus avec ses premiers épisodes. Puis l'attrait du public pour le cinéma d'action gargantuesque s'est accentuée avec les années. Tous les derniers films sont des énormes cartons financiers. Vin Diesel continue d'exploiter cette vitrine pour s'imposer comme un acteur majeur de ce type de cinéma. Fast and Furious 9 était forcément l'un des gros titres attendus dans nos salles en 2020. La pandémie est passée par là, le forçant à se trouver une nouvelle date de sortie, le 26 mai 2021. La famille ne sera pas entièrement au complet mais pourra compter sur l'implication de Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris et Helen Mirren. John Cena s'invitera à la fête dans le rôle de Jakob Torreto, le frangin de Dom. Le film sera aussi l'occasion de revoir Sung Kang dans la peau de Han ! Une énorme surprise, car le personnage était considéré comme mort lors de Tokyo Drift.

Des nouvelles de Han

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Vin Diesel a été interrogé sur le retour de Han. On se rappelle qu'il avait eu un enterrement et que tout le monde pensait qu'il ne reviendrait pas après les événements de ce film. Pour rappel, les épisodes 4, 5 et 6 ont mis en scène le personnage car ils se passent avant le 3. L'acteur central de la saga tease le retour de ce membre de la famille :

Il y a quelque chose de très spécial et de magique avec le personnage de Han. Quand vous verrez le film, vous le ressentirez, mais je crois qu'au fond c'est un autre témoignage du fait qu'on ne tourne pas le dos à sa famille, mais aussi qu'on ne peut pas l'abandonner. Sans dévoiler l'intrigue, c'est le thème : n'abandonnez pas la famille.

Il est vrai qu'on se demande comment il peut se trouver une place dans ce neuvième opus avec son passé. Les fans doivent attendre avec impatience des réponses, alors qu'ils ont réclamé pendant longtemps que justice lui soit faite. La franchise trouvera bientôt son dénouement avec une dernière aventure pensée en deux parties pour faire durer le suspense un peu plus (et gagner de l'argent). En plus de l'interview, deux nouvelles images du film ont été diffusées par le média américain. La première présente Dom avec Leticia, puis la seconde s'attarde sur Han :

Fast and Furious 9 ©Giles Keyte/Universal Pictures