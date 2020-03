Fast and Furious 9 est décalé d'un an en raison du coronavirus

Alors que tout était prêt pour faire chauffer les moteurs et les gommes, la sortie de "Fast and Furious 9" vient d'être repoussée d'un an ! Le film d'Universal, initialement prévu au 20 mai 2020, rejoint la liste - qui s'allonge de jour en jour - des films repoussés à des dates ultérieures, voire indéfinies.

Malgré les déclarations optimistes de Vin Diesel, le 7 mars, concernant l'éventualité d'un report de la sortie de Fast and Furious 9, la décision est tombée : la sortie du neuvième opus de la saga Fast and Furious est décalée d'un an ! Universal a donc contredit l'acteur et producteur de la franchise, qui assurait que la date de sortie initiale, le 20 mai 2020, serait maintenue. Las, à l'instar de Mourir peut attendre ou du tout récent report à une date indéterminée de Sans un bruit 2, c'est donc au tour d'un autre film très attendu d'être déprogrammé, pour cause de coronavirus.

Une annulation cruelle et ironique de Fast and Furious 9

Rien ne venait jusque-là perturber ou freiner la "famille" Fast and Furious. Habituée à défier les lois de la physique, elle n'aura pas résisté à la propagation du coronavirus. On remarquera d'ailleurs l'ironie de la situation pour ces braqueurs et héros de haut vol qui aiment se réunir autour d'un bon barbecue et de quelques bières de la marque "Corona"... Sans compter que le dénominateur "Fast" de la saga en prend aussi un coup...

Il va donc falloir prendre son mal en patience, mais on connaît au moins la durée de l'attente. La production de Fast and Furious 9 a en effet communiqué sur Twitter les détails du décalage :

Il nous est particulièrement difficile d'annoncer que nous avons changé la date de sortie du film. Il est devenu certain que ce ne sera pas possible pour nos fans du monde entier de voir le film en mai. Nous déplaçons la date de sortie mondiale au mois d'avril 2021, avec une sortie nord-américaine prévue au 2 avril. Nous comprenons qu'il y ait de la déception dans le fait de devoir attendre encore, mais cette décision est prise avec la sécurité de chacun comme principale préoccupation. Ce décalage va permettre à notre grande famille de faire l'expérience de ce nouveau chapitre ensemble. Rendez-vous au printemps 2021.

Les sorties américaines ayant normalement lieu les vendredis, et en France les mercredis de la même semaine, on peut donc imaginer que Fast and Furious 9 sortira chez nous le 31 mars 2021. Mais à cause du bouleversement inédit des calendriers de sorties dû au coronavirus, il va falloir attendre de plus amples informations pour en être certain...