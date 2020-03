Fast and Furious 9 : Vin Diesel ne veut pas que le film soit repoussé à cause du coronavirus

Le coronavirus fait peur à tout le monde et les distributeurs se posent des questions sur la manière de gérer leurs futures sorties. Vin Diesel ne veut pas céder et tient à ce que "Fast & Furious 9" sorte à la date où il était prévu. Est-ce que ce sera le cas ? Réponse en mai prochain.

Plusieurs distributeurs ont commencé à prendre leurs dispositions pour ne pas que leurs films tombent en cette période incertaine où le coronavirus est le sujet dont tout le monde parle, à raison. La propagation du virus continue et rien ne semble encore assez fort pour l'enrayer. Quelques pays prennent les mesures nécessaires et cela passe par la fermeture des salles de cinéma. On voit que l'Italie dans son ensemble est maintenant placée en quarantaine, par exemple. Ou que la Chine a quasiment fermé toutes ses salles pour ne pas engendrer des cas de contamination. L'inactivité du marche asiatique peut faire peur aux gros studios, qui font une belle partie de leur chiffre aux box-office là-bas. C'est l'une des raisons qui fait que le prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, sortira dans plusieurs mois au lieu d'avril prochain. Est-ce Fast & Furious 9 va en faire de même ?

Vin Diesel veut livrer Fast & Furious 9 comme prévu

Nous nous demandions récemment si les blockbusters à venir sous peu n'allaient pas déguerpir en dernière partie d'année, créant un embouteillage monstre. Mulan n'a pas bougé et sortira comme attendu à la fin du mois de mars et Disney ne compte pas non plus revoir l'arrivée de Black Widow. Pour Fast & Furious 9, Vin Diesel se veut rassurant et affirme chez USA TODAY qu'aucun report n'interviendra :

Nous avons besoin des films maintenant plus que jamais. Nous sommes déjà dans une période notable où le cinéma et l'expérience cinématographiques sont si menacés. Alors, oui, notons que nous allons nous présenter .

Son optimisme est forcément appréciable pour les fans qui attendent ce nouvel épisode mais, attendons quand même de voir comment le cas du coronavirus va évoluer. Fast & Furious 9 doit arriver le 20 mai 2020. Ce qui laisse à la situation le temps de s'améliorer... ou de s'aggraver ! À l'heure où l'on parle, personne ne sait pas comment les choses vont être dans les prochaines semaines. Mais si des résultats positifs interviennent, alors il n'y a pas de raison de penser que le film puisse envisager un report. Mais si l'inverse se produit, alors le studio pourra revoir son plan d'attaque, qu'importe ce que pense Vin Diesel.