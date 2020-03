Fast and Furious 9 : non, cet acteur ne sera pas dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Ce week-end, une drôle de rumeur est tombée sur le prochain opus de la franchise « Fast and Furious ». En effet, il se murmurait que l’acteur Ben Stiller allait apparaître dans le prochain épisode de la licence. Une information démentie.

Fast and Furious 9 est attendu le 20 mai prochain. Il sonne notamment le retour de Justin Lin à la réalisation. Outre, bien sûr, la présence du casting habituel emmené par Vin Diesel, le long-métrage compte l’introduction d’un petit nouveau : John Cena. Ce week-end, une rumeur annonçait l’arrivée d’un nouvel acteur inattendu : Ben Stiller. Pourtant, ce dernier a démenti sa présence dans la saga rapide et furieuse.

Pas de Ben Stiller dans Fast and Furious 9

Cette récente rumeur a été partagée ce week-end aux États-Unis par le média Page Six. Le site annonce que Ben Stiller apparaîtra dans le neuvième opus de la franchise Fast and Furious. L’article ne précise pas le degré d’implication de l’acteur au sein du film, mais affirme qu’il n’allait pas tarder à tourner ses scènes. Ben Stiller s’est alors rendu sur son compte Twitter pour démentir lui-même cette information :

Les rapports sur ma présence dans Fast and Furious sont grandement exagérés. Ce n’est pas vrai du tout, malheureusement. Je leur souhaite bien sûr bonne chance avec la franchise. Je croise les doigts pour que ça marche.

Un commentaire clair et net qui contredit totalement cette rumeur. Cependant, les plus sceptiques diront que c’est un coup de communication de l’acteur pour masquer sa présence dans le film. En effet, Hobbs & Shaw, le dernier épisode en date, proposait deux caméos de taille. Les acteurs Ryan Reynolds et Kevin Hart se dévoilaient le temps de quelques apparitions inoubliables et hilarantes. Une approche inédite de la saga qui va peut-être réutiliser cette formule dans le prochain film, avec, peut-être, Ben Stiller ?

Bien évidemment, on ne fait que conjecturer et tout porte à croire que la rumeur était donc fausse. Pour rappel, Fast and Furious 9 verra les retours de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron et Helen Mirren dans leurs rôles respectifs. Ce neuvième épisode sera également l’occasion de voir la résurrection de Sung Kang dans le rôle de Han. L’histoire racontera comment Dom va devoir gérer un nouveau problème de taille : son frère et ennemi Jakob Toretto, interprété par John Cena.