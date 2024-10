20 ans après Bad Boys 2, Will Smith pourrait retrouver Michael Bay

Will Smith et Michael Bay ont tourné ensemble les deux premiers films de la saga Bad Boys. Un peu plus de vingt ans après leur dernière collaboration, ils sont sur le point de se retrouver.

Will Smith et Michael Bay, une entente qui a fait ses preuves

Les films Bad Boys font partie des plus populaires de la filmographie de Will Smith. Lancée en 1995, la franchise s’est étendue avec trois suites, la dernière étant sortie en juin dernier. En tout, les quatre longs-métrages ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

L’association entre Will Smith et Michael Bay a donc été très productive. Le réalisateur a signé les deux premiers films de la saga Bad Boys. Il a ensuite passé la main à Adil El Arbi et Bilall Fallah. Mais celui qui est connu pour mettre en scène des séquences d’action mémorables va peut-être bientôt retrouver l’interprète de Mike Lowrey.

Le duo est proche de se reformer

Comme expliqué en mai dernier, le prochain projet de Will Smith devait à l’origine être Sugar Bandits. Mais d’après Deadline, l’acteur a laissé tomber ce film. Il va plutôt tenir l’affiche d’un autre long-métrage d’action, prévu pour Netflix : Fast and Loose. Or, Michael Bay est pressenti pour le réaliser.

Toujours d’après les informations de Deadline, le cinéaste est en négociations très avancées pour diriger le long-métrage. Sa participation au projet pourrait donc bientôt être officielle. Si cela se confirme, il retrouvera Will Smith un peu plus de vingt ans après l’avoir dirigé pour la dernière fois pour Bad Boys 2.

Fast and Loose, un thriller sur un homme sans souvenir

L’histoire de Fast and Loose suivra un homme qui se réveille à Tijuana, au Mexique, sans souvenir. Alors qu’il commence à rassembler les pièces du puzzle de sa vie, il apprend qu’il menait une double vie. L’une en tant que patron du crime et l’autre comme agent de la CIA sous couverture. Le scénario du long-métrage a été écrit par les frères Jon et Erich Hoeber ainsi qu’Eric Pearson et Chris Bremner, qui a aussi travaillé sur les deux derniers Bad Boys.

Aucune date de tournage ni de sortie n’a encore été annoncée pour Fast and Loose. Deadline précise simplement qu’il s’agira sans doute du prochain projet sur le calendrier de Will Smith et Michael Bay. On peut donc s’attendre à ce que les prises de vue aient lieu en 2025.