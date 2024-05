Will Smith dans un nouveau thriller d’action dirigé par le réalisateur de Sicario 2

Alors que "Bad Boys 4" sortira bientôt, Will Smith a trouvé le prochain film dont il sera la star. L’acteur sera la tête d’affiche de "Sugar Bandits", dirigé par un très solide réalisateur.

Will Smith portera Sugar Bandits

Will Smith sera de retour dans les cinémas dans quelques semaines avec la sortie de Bad Boys 4. Alors que les fans de la saga attendent de le revoir dans le rôle de Mike Lowrey, il a déjà trouvé son prochain projet. Il s’agira d’un thriller d’action.

Deadline nous apprend ainsi que Will Smith a signé pour tenir le rôle principal de Sugar Bandits. Il y jouera un ancien membre des forces spéciales qui dirige une équipe de justiciers d’élite qui tente de démanteler le trafic de drogue à Boston. Le long-métrage sera adapté du roman Devils in Exile, écrit par Chuck Hogan. The Town, dont l’intrigue se déroule aussi à Boston, était déjà adapté d’un de ses livres, Le Prince des braqueurs.

Stefano Sollima aux commandes

Toujours selon les informations de Deadline, le casting autour de Will Smith reste à trouver. En revanche, le réalisateur de Sugar Bandits a déjà été choisi. Westbrook Studios et AGC Studios ont ainsi décidé de confier les rênes du film à Stefano Sollima.

Mettre le projet entre les mains du réalisateur italien paraît être une très bonne idée. Car ce dernier s’est justement bâti une solide réputation de spécialiste des histoires mettant en scène des membres de la criminalité et ceux qui tentent de les arrêter. Il a notamment réalisé Romanzo Criminale, certains épisodes de Gomorra, Sicario : La Guerre des cartels et ZeroZeroZero, ainsi que le récent Adagio, tout juste arrivé sur Netflix.

Avant cela, Bad Boys 4 et Il Mostro

Le tournage de Sugar Bandits devrait commencer au printemps. Le film n’a pas encore de date de sortie. Avant de pouvoir le découvrir, comme évoqué plus haut, les fans de Will Smith pourront retrouver l’acteur dans Bad Boys 4. Le duo qu’il forme avec Martin Lawrence, alias Marcus Burnett, sera de retour à partir du 5 juin dans les cinémas français.

Quant à Stefano Sollima, il a co-écrit, produit et réalisé une mini-série intitulée Il Mostro, et qui s’intéresse au tueur en série surnommé « le Monstre de Florence ». Les 4 épisodes du show seront visibles sur Netflix, à une date là-aussi encore inconnue.