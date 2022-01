Fast & Furious 10 : Jason Momoa au casting ?

Vous prendrez bien un peu plus de "Fast and Furious", non ? La célèbre saga doit encore accueillir deux nouveaux opus avant de très probablement s'achever. Le dixième épisode pourrait permettre à Jason Momoa de faire ses débuts dans l'univers.

Fast & Furious 10 : Jason Momoa à la place de Dwayne Johnson ? On ne présente plus la saga à rallonge qu'est Fast & Furious. Nous en sommes actuellement au neuvième film (sans compter le spin-off Hobbs and Shaw) et les fans vont avoir du rab à se mettre sous la dent. Alors que la conclusion devait intervenir avec le dixième épisode, un petit onzième verra aussi le jour. Vu les succès au box-office qu'ont été les derniers films, on peut comprendre que l'équipe n'ait pas envie de raccrocher. Vin Diesel, en chef de file, continue de forcer avec sa "famille" et le reste du casting semble partant pour le suivre. Il faudra cependant se passer de Dwayne Johnson, qui a catégoriquement fermé la porte à un retour. Fast & Furious 9 ©Universal Pictures À défaut de pouvoir rappeler une ancienne star, Fast & Furious 10 pourra très probablement s'appuyer sur une recrue de renom. The Hollywood Reporter révèle que Jason Momoa est en négociation pour rejoindre le casting. Pour Deadline, l'affaire est même déjà bouclée ! L'acteur et ses muscles ne dénoteront pas dans un tel univers où les gros bras sont déjà nombreux. Son arrivée aurait tout d'une solution de rechange pour compenser l'absence de Dwayne Johnson - que Vin Diesel souhaitait. Le scénario étant totalement secret pour l'heure, impossible de savoir qui Jason Momoa pourrait incarner. Les deux médias américains cités précédemment avancent qu'il monterait à bord pour camper un méchant. Sa participera ajouterait un peu plus de sel à un long-métrage qui sera un véritable événement lors de sa sortie. Une sortie d'ailleurs repoussée de quelques semaines. Aux dernières nouvelles, le film est prévu le 17 mai 2023 sur nos écrans. Avant ça, c'est chez DC que Jason Momoa s'illustrera, avec la sortie d'Aquaman and The Lost Kingdom le 14 décembre 2022. Nous serons fixés définitivement sur sa participation prochainement car le tournage de Fast & Furious 10 doit débuter durant le printemps.