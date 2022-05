Fast & Furious 10 : pourquoi Jason Momoa a déclenché une polémique sur le tournage à Rome ?

Après le départ de Justin Lin, remplacé par Louis Leterrier, la production de "Fast & Furious 10" (titré "Fast X") a pu reprendre. Présent à Rome pour le tournage du film, Jason Momoa a fait parler de lui, mais pas de la meilleure des manières.

Le gros casting de Fast X

De films en films, la saga Fast & Furious a toujours cherché à faire plus gros. Plus de cascades, plus de voitures, plus d'action et surtout, plus de stars ! Avec Fast X, premier volet du grand final annoncé de la franchise, on s'attendait logiquement à voir du lourd côté casting. Mais les annonces qui se sont succédées ont clairement dépassé nos attentes.

Déjà que les habituels Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham et Jordana Brewster seront de retour, tout comme les plus récentes recrues Kurt Russell, Helen Mirren, John Cena, Nathalie Emmanuel et Charlize Theron, le prochain film accueillera également de nouveaux interprètes de renoms. Il y aura en effet une vraie équipe de super-héros avec Daniela Melchior, révélée dans The Suicide Squad, la Captain Marvel Brie Larson et enfin le Aquaman Jason Momoa. Du lourd on a dit !

Fast & Furious 9 ©Universal

Jason Momoa pose au Vatican

C'est justement ce dernier qui a récemment fait parler de lui, mais pas de la meilleure des manières. Comme le révèle The Hollywood Reporter, Jason Momoa était présent à Rome pour tourner des scènes du film. Le comédien en a profité pour faire un peu de tourisme et passer une tête dans la Chapelle Sixtine du Vatican. Un lieu important pour les catholiques et où d'innombrables visiteurs viennent chaque année admirer ses magnifiques fresques. Un élément à savoir, il est interdit d'y prendre des photos. Sauf que Jason Momoa a justement publié des clichés sur son compte Instagram, faisant ainsi réagir plusieurs utilisateurs.

L'acteur a évidemment répondu en donnant sa version des faits. Il a expliqué avoir pu, grâce à un don d'argent, organiser une visite privée pour lui, des amis et quelques membres de l'équipe de Fast X. D'autres personnes présentes à ce moment ont alors demandé de prendre une photo avec lui, ce qu'il a accepté de faire tout en trouvant cela étrange.

J'ai rencontré des gens qui voulaient prendre des photos avec moi. Ce qui est étrange lorsqu'on fait un voyage au Vatican avec toute cette splendeur. Mais ces personnes ont voulu poser avec moi, ce que je ne comprends pas, mais peu importe, je l'ai fait. J'étais très respectueux et j'ai demandé la permission.

On notera donc que Jason Momoa a reçu l'autorisation, a priori, de la sécurité. Si vraiment il ne fallait pas le faire, on le lui aurait certainement signifié. L'acteur a néanmoins présenté ses excuses et en affirmant n'avoir à aucun moment voulu offenser qui que ce soit. Une affaire qui ne devrait pas bouleverser la continuité du tournage de Fast X qui, après avoir vu Justin Lin quitter le projet, a pu reprendre sous la direction de Louis Leterrier.