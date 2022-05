Fast & Furious 10 : Vin Diesel responsable du départ du réalisateur Justin Lin ?

Alors que le réalisateur Justin Lin a quitté le tournage de "Fast & Furious 10" au bout de quelques jours, il se dit que le comporte non-professionnel de Vin Diesel serait la cause de ce départ.

Le départ surprise de Justin Lin

C'est une petite bombe qui est tombée ces derniers jours. Justin Lin, réalisateur emblématique de la saga Fast & Furious, a quitté le tournage de Fast & Furious 10. Une séparation annoncé d'un commun accord entre la production et le réalisateur cinq films de la franchise. Du moins, le cinéaste avait fait une déclaration sans aucune animosité, rendant hommage aux équipes et évoquant un simple différent créatif. Un communiqué qu'on imaginait peu sincère. Surtout en voyant un post précédent de Vin Diesel sur son compte Instagram, où Justin Lin paraît assez inconfortable - voire carrément obligé de faire bonne figure.

Un Vin Diesek "très difficile" sur le tournage de Fast & Furious 10

Aussitôt, on a imaginé que ce départ surprise était lié à Vin Diesel. On sait que l'acteur et producteur n'est pas facile à gérer sur un tournage. Le documentaire Fucking Kassovitz (2011) peut en témoigner. Cela semble se confirmer avec les informations du NY Daily News. Le média américain rapporte les propos d'une source proche de Justin Lin. Cette dernière explique que Vin Diesel est " très difficile". De plus, le comédien viendrait sur le tournage en retard, sans connaître ses lignes et en méforme.

Vin Diesel et Justin Lin

Justin Lin ne devrait pas s'exprimer à ce sujet. Le réalisateur a annoncé rester producteur du film et on peut imaginer que son contrat l'empêche de s'exprimer négativement sur la production. Néanmoins, les informations du NY Daily News ne surprennent pas vraiment. Fast & Furious 10 est une énorme machine. Et que son réalisateur quitte le projet dès le début du tournage envoi un message fort. On pourrait même penser que la décision avait été déjà prise lorsque la vidéo de Vin Diesel et Justin Lin a été tournée. Comme pour assurer aux fans que tout se passe pour le mieux. Il s'agit uniquement d'une hypothèse et rien de tout cela ne peut être confirmé.

Qui pour remplacer Justin Lin ?

Dans tous les cas, Fast & Furious 10 avait besoin de trouver rapidement un remplaçant à Justin Lin. Il se dit (via Comicbook) que l'arrêt du tournage coûtait 1 million de dollars par jour à Universal. Heureusement pour le studio, la production devrait pouvoir reprendre. Variety annonce que Louis Leterrier aurait été engagé pour diriger le film. Le Français s'en sort bien en ce moment. Après avoir réalisé pour Netflix des épisodes de Dark Crystal : Le temps de la résistance et de Lupin, et le film Loin du périph, le cinéaste se retrouve donc avec un gros morceau hollywoodien.