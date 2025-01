Fast & Furious 11 : cette annonce de Vin Diesel va faire plaisir aux fans de la saga

Deux ans après la sortie du dixième film de la franchise, "Fast & Furious 11" est en tournage. Et Vin Diesel a révélé une information importante sur le reste des prises de vues.

L’ultime chapitre de la saga Fast & Furious se prépare

En 2023, Dominic Toretto et sa bande sont revenus dans le dixième opus de la saga Fast & Furious. Cette fois, ils y étaient confrontés à un nouvel ennemi ayant toutefois un rapport direct avec l’un de leurs anciens adversaires. Un homme déterminé à se venger et à prendre à Dom ce qui lui est le plus cher…

Fast & Furious X s’est terminé par un cliffhanger. Depuis cette dernière scène du film, on attend de découvrir comment l’équipe menée par Dom va gérer une situation aussi mal engagée. On aura la réponse dans le onzième film de la saga, qui est actuellement en préparation. Pour l’instant, on ne connaît presque rien de son intrigue. Vin Diesel vient toutefois de dévoiler un élément important sur le sujet.

Dom et sa bande vont "rentrer à la maison"

Via son compte instagram, Vin Diesel a révélé que le reste du tournage de Fast & Furious 11 allait se dérouler à Los Angeles. Une annonce qui va faire plaisir aux fans de la saga. Car c’est dans la Cité des Anges que prenait place le tout premier film, sorti il y a 25 ans. Selon les mots de Vin Diesel, la saga va donc « rentrer à la maison ».

C’est Jordana Brewster qui a demandé à ce que le reste du tournage de Fast & Furious 11 se déroule à Los Angeles. L’interprète de Mia dans la saga a souhaité aider l’économie de la ville, durement touchée par plusieurs incendies de grande ampleur depuis plusieurs semaines. Nul doute que le tournage d’une production au budget aussi massif va effectivement faire du bien à l’économie locale.

Sortie prévue pour l’année prochaine

Cette information confirme donc celle de Louis Leterrier. Pour rappel, celui-ci est chargé de réaliser Fast & Furious 11, après avoir déjà dirigé le dixième opus. Or, comme rapporté à l’époque par Collider, il avait déjà expliqué en mai 2024 que le nouveau film prendrait place à Los Angeles. Si l’on pouvait craindre que les plans aient changé à cause des incidents qui sévissent dans la ville, les fans peuvent donc être rassurés avec l’annonce partagée par Vin Diesel.

Fast & Furious 11 sera le dernier film de la saga. S’il n’est pas repoussé d’ici là, il arrivera dans les salles en 2026. On ne connait pas encore sa date de sortie précise.