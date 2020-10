Fast & Furious : vers une fin façon Avengers Endgame ?

Alors que l’on attend encore la sortie de "Fast & Furious 9", prévue pour le 26 mai 2021, la saga aura ensuite droit à deux nouveaux films qui viendront la conclure. Et on peut envisager une fin à la "Avengers : Endgame" pour la bande à Dominic Toretto. Attention car cet article contient des spoilers sur la saga Fast & Furious et Endgame !

Fast & Furious, du simple film de courses de voitures à la saga planétaire

Depuis la sortie du premier film en 2001, la saga Fast & Furious s’est transformée en phénomène planétaire, et les suites se sont enchaînées. À l’origine, Fast & Furious suivait l’infiltration d’un jeune policier, Brian O’Conner, au sein de la bande de Dominic Toretto, fan de courses de voiture et soupçonnée d’attaques sur des camions de marchandises.

La saga a ensuite pris une ampleur inattendue et a vu son univers être étendu avec ses nombreuses suites. De nouveaux personnages y ont été introduits et les long-métrages se sont transformés en filmS d’action dans lesquels la bande à Toretto s’est retrouvée confrontée à des barons de la drogue, des organisations de mercenaires ou des terroristes.

Les deux principaux protagonistes de la saga, Dominic Toretto et Brian O’Conner, y sont interprétés par Vin Diesel et Paul Walker, même si le personnage de Brian n’apparaît plus depuis le huitième film suite au décès prématuré de l’acteur en 2013. Parmi les autres membres principaux du groupe au centre des Fast & Furious, Mia Toretto, la sœur de Dominic, y est jouée par Jordana Brewster, et Letty Ortiz y est incarnée par Michelle Rodriguez. Tyrese Gibson et Ludacris font aussi partie de la distribution de la plupart des long-métrages de la saga, dans les rôles de Roman Pearce et Tej Parker.

Dominic Toretto va-t-il se sacrifier pour l’équipe comme Iron Man ?

Pour le moment, on attend encore la sortie de Fast & Furious 9, attendue pour le 26 mai 2021. Et il y a peu, on apprenait que deux nouvelles suites viendraient ensuite conclure la saga, portant donc le total de films de la franchise à 11 !

Si plusieurs spin-offs dans la lignée de Hobbs & Shaw devraient étendre l’univers lancé en 2001, la trame des films principaux s’arrêtera donc avec ce onzième opus. Et la saga portée par Vin Diesel pourrait s’inspirer d’une autre pleine de succès qui a récemment trouvé sa conclusion.

En 2018, l’« Infinity Saga » du MCU, qui s’étendait sur 23 films, s’est ainsi terminée avec Avengers : Endgame (même si Spider-Man : Far From Home était sa conclusion officielle).

Et la saga Fast & Furious pourrait prendre exemple sur celle du MCU, et en particulier sur l’arc narratif d’un personnage. À la sortie d’Endgame, la plupart des fans du Marvel Cinematic Universe ont applaudi la façon dont l’histoire de Tony Stark se termine dans le film. Après avoir lancé le MCU avec Iron Man en 2008, le personnage joué par Robert Downey Jr se sacrifiait pour sauver l’univers de Thanos dans Endgame.

Et la franchise Fast & Furious pourrait prendre exemple sur cet arc narratif pour sa figure de proue, le personnage de Dominic Toretto.

Depuis son lancement, elle a sacrifié plusieurs des personnages de la bande du personnage joué par Vin Diesel, comme Gisele ou Vince, ou même Elena. Mais la mort de Toretto aurait un plus gros impact émotionnel, puisqu’à la manière d’Iron Man, c’est lui qui a lancé la saga il y a bientôt 10 ans, avec Brian.

Reste à savoir si les scénaristes des deux derniers opus choisiront une telle fin pour le personnage. La saga a déjà copié le MCU en divisant son final en deux parties, que seront les dixième et onzième films. Il faudra attendre plusieurs années (sans doute au moins 2023) pour avoir la réponse.