Fast & Furious X : Vin Diesel jaloux de Jason Momoa ?

Alors qu'il vient tout juste de se réconcilier avec Dwayne Johnson, Vin Diesel serait déjà au coeur d'une nouvelle brouille. La star de la franchise "Fast & Furious" serait très en colère contre Jason Momoa pour lui avoir "volé la vedette" dans le dixième opus.

Fast & Furious X : l'arrivée de Dante

22 ans après son lancement, la franchise Fast & Furious continue. Pour se renouveler, la saga vient d'introduire un nouveau grand méchant dans son dixième opus (si l'on met de côté le spin-off Fast & Furious : Hobbs & Shaw) : le terrible Dante, fils du trafiquant Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), qui cherche à se venger de la mort de son père survenue dans le cinquième opus. Pour cela, il ne veut pas seulement éliminer les membres de la grande famille de Dominic Toretto (Vin Diesel) les uns après les autres. Avant de les tuer, il compte bien les faire souffrir le plus possible.

Fast & Furious X ©Universal Pictures

Avec ce rôle de criminel excentrique, Jason Momoa s'en donne à coeur joie et n'hésite pas à en faire des tonnes. L'acteur révélé au grand public grâce à la série Game of Thrones hurle, se réjouit de faire sauter Rome et ne cesse de narguer Dom, son principal adversaire qui reste de marbre. Une interprétation pour le moins excessive qui taperait apparemment sur le système de Vin Diesel.

Vin Diesel serait fâché contre Jason Momoa

Après plusieurs années de brouille, la star de la saga a semble-t-il enterré la hache de guerre avec Dwayne Johnson. Après une apparition dans la scène post-générique de Fast & Furious X, Luke Hobbs sera bientôt de retour dans son propre film, sans son acolyte Deckard Shaw (Jason Statham) et dans lequel il devrait affronter le redoutable Dante. Un long-métrage qui "servira de nouveau chapitre et de préparation à Fast X : Partie 2" selon l'ancien catcheur.

Un projet qui laisse entendre que la querelle entre Vin Diesel et Dwayne Johnson appartient au passé, du moins en surface. Cette réconciliation a très vite laissé place à une nouvelle fâcherie, qui concernerait cette fois l'interprète de Dom Toretto et Jason Momoa. Selon Radar Online, le premier en voudrait au second de prendre un peu trop de place dans Fast & Furious X.

Dominic Toretto (Vin Diesel) - Fast & Furious X ©Universal Pictures

D'après le site, Vin Diesel refuserait d'assumer les mauvaises critiques du blockbuster, raison pour laquelle il s'en prendrait à Jason Momoa, alors que de nombreux médias ont au contraire affirmé que sa performance en roue libre constitue l'un des rares points positifs du long-métrage. Une source a également déclaré :

Vin est gêné que Jason soit considéré comme le seul point positif du film et qu'il lui vole la vedette dans la franchise qu'il a lui-même construite.

La star historique de la franchise estimerait également que le surjeu de son partenaire serait en partie responsable des résultats commerciaux décevants du film, qui totalise pour le moment un peu plus de 603 millions de dollars de recettes mondiales. En 2021, Fast & Furious 9 avait terminé sa course à plus de 726 millions de dollars au box-office mondial, bien loin des chiffres des deux précédents volets qui avaient largement dépassé le milliard. Et Jason Momoa n'y était évidemment pour rien. Ce dernier aurait appris les médisances de Vin Diesel à son égard, mais n'a pour le moment pas réagi.