Fast & Furious : Dwayne Johnson annonce que le prochain film sera sur Hobbs !

Dwayne Johnson est plus que jamais de retour dans la franchise "Fast & Furious". Après la scène post-générique de "Fast & Furious X", il sera à la tête du prochain film de la saga centré sur son personnage de Luke Hobbs.

Dwayne Johnson revient dans Fast & Furious

Pendant longtemps il semblait impossible de voir Dwayne Johnson reprendre son rôle de Luke Hobbs dans la franchise Fast & Furious. Ou du moins, certainement pas aux côtés de Vin Diesel. Les deux acteurs avaient pourtant bien commencé leur collaboration avec Fast & Furious 5 (2011). Mais Dwayne Johnson avait décidé de s'éloigner de la Fast Family après Fast & Furious 8 en raison de différents avec Vin Diesel.

Dwayne Johnson - Fast & Furious 5 ©Universal

L'ancien catcheur avait tout de même eu droit à un spin-off aux côtés de Jason Statham avec Hobbs and Shaw (2019). Un film qui marquait un peu plus la scission avec Vin Diesel. Et alors que les deux ne s'envoyaient pas des roses sur les réseaux sociaux, le temps aura fini par les rabibocher. La preuve, avec la scène post-générique de Fast & Furious X qui a permis de ramener Luke Hobbs.

Hobbs, prochain film de la saga

On pensait que cette scène faisait le lien avec Fast & Furious 11. Mais il semblerait que ce soit en réalité un moyen d'ouvrir un prochain spin-off porté par Dwayne Johnson. C'est ce qu'a annoncé l'acteur sur son compte Twitter dans un message accompagné d'une vidéo. Après avoir remercié le public du monde entier pour les réactions positives sur son retour, la star a déclaré que le prochain film de la saga serait donc Hobbs.

Le prochain film Fast & Furious dans lequel vous verrez le légendaire homme de loi sera le film HOBBS qui servira de nouveau chapitre et de préparation à FASTX : Part II.

On sait que le Fast & Furious 11 (ou Fast X: Part II) devrait sortir en 2025. On peut donc s'attendre à voir d'abord ce spin-off en 2024. Cela fait sens après une récente déclaration de Vin Diesel qui a affirmé que plusieurs films dérivés étaient en préparation.

Enfin, en plus de cette grosse nouvelle, Dwayne Johnson a tenu à préciser qu'avec Vin Diesel la hache de guerre était définitivement enterrée. Ils auraient mis leurs différents de côté dès l'été dernier et seraient désormais motivés à faire grandir toujours plus la franchise Fast & Furious.

Cela se traduira donc par ce film Hobbs (titre non officiel), qui ne devrait pas être une suite d'Hobbs & Shaw. Et si on se base sur la scène post-générique de Fast & Furious X, et sur les propos de Dwayne Johnson dans la vidéo, on peut s'attendre à ce que sa rencontre avec Jason Momoa soit dantesque !