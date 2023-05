Fast & Furious X : Gal Gadot aurait pu revenir plus tôt dans la saga

On pensait Gisele morte à la fin de "Fast & Furious 6", elle a pourtant fait son retour dans "Fast & Furious X". Gal Gadot aurait également pu reprendre son rôle avant ce film.

Gal Gadot revient dans Fast & Furious

Bien avant de devenir Wonder Woman, Gal Gadot a fait ses premiers pas à Hollywood dans Fast & Furious 4 (2009). L'interprète de Gisele croisait ainsi déjà la route de Dom (Vin Diesel). Mais c'est probablement avec l'épisode suivant que son personnage a vraiment marqué les esprits. Aux côtés de Dom et sa bande, elle aura été bien utile pour réaliser un casse monstrueux à Rio. Seulement avec Fast & Furious 6, on pensait devoir déjà lui dire adieu.

À la fin de cet opus, la Fast Family se met à la poursuite d'un avion. Accrochée à un bolide et tenant la main de Han, elle décide de se sacrifier pour le sauver. Dans n'importe quel film, cela signifierait la mort du personnage. Mais dans la saga Fast & Furious, il semble donc possible de tomber de plusieurs mètres sur une piste d'atterrissage sans avoir trop de séquelles.

En effet, après trois films (sans compter le spin-off Hobbs and Shaw), Gal Gadot a bel et bien fait son retour dans Fast & Furious X ! On a pu la découvrir le temps d'une courte scène à la fin du film. Lorsque Letty (Michelle Rodriguez) et Cipher (Charlize Theron) s'échappent d'une base secrète en Antarctique. Elles s'arrêtent ensuite devant l'apparition d'un sous-marin appartenant vraisemblablement à Cipher. Et c'est donc Gisele qui en sort devant Letty aussi médusée que les spectateurs...

Un retour imaginé avant Fast & Furious X

Ce n'est pas la première fois que la saga Fast & Furious fait revenir un personnage d'entre les morts. Han était par exemple supposé être tué à la fin de Tokyo Drift (2006). Mais comme le film ne montrait pas véritablement son corps, un tour de passe-passe scénaristique a permis de le garder dans la franchise.

Gal Gadot et Sung Kang - Fast & Furious 5 ©Universal Picutres

Le retour de Gal Gadot était donc espéré depuis longtemps et il aura fallu attendre Fast & Furious X pour la revoir. Pourtant, ce comeback aurait pu avoir lieu avant. C'est ce qu'a affirmé Michelle Rodriguez auprès de Variety, avant que Vin Diesel ne confirme à son tour cette information. L'acteur a précisé que des scènes avaient été tournées pour d'autres films, mais sans être gardées au montage.

On avait tourné d'autres choses il y a longtemps. Mais qui n'auraient pas collé aussi bien que dans ce final. Faire des clins d'œil comme ça est très délicat. Parce qu'on veut avoir ces grands talents, mais en même temps, il faut faire très attention à maintenir l'état émotionnel du public à la fin du film. C'est donc avec ça qu'il faut jongler.

L'attente fut longue, mais devrait valoir le coup. Nul doute que le retour de Gal Gadot sera un élément important de la suite du "final" de Fast & Furious. Au moins dans Fast & Furious 11, et potentiellement dans le 12.