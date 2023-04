Fast X : Jason Momoa veut exploser le Vatican dans une nouvelle bande-annonce dingue !

Universal a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Fast X". On y voit Jason Momoa prêt à tout exploser face à Vin Diesel, et Charlize Theron affronter Michelle Rodriguez !

Fast X : ça va faire BOUM !

Pour le grand final de Fast & Furious (construit en deux films, Fast X et Fast & Furious 11), Vin Diesel et sa bande vont nous en mettre (comme toujours) plein les yeux. Si à ses débuts la saga était "plutôt sobre", au fil des films l'action s'est avéré de plus en plus exagérée. Les derniers opus étaient déjà haut sur l'échelle du grand n'importe quoi, mais ce Fast X s'annonce encore plus énorme.

Fast X ©Universal Pictures

La première bande-annonce du film avait donné le ton. Mais on peut encore plus s'extasier devant le second trailer dévoilé par Universal (vidéo en une d'article). Une bande-annonce plus fun et déjantée qui met à nouveau en avant l'antagoniste interprété par Jason Momoa. Cependant, on peut cette fois voir davantage les personnages secondaires mais iconiques de la saga.

Le plus excitant demeure le retour de Jason Statahm, mais également l'affrontement à venir entre Charlize Theron et Michelle Rodriguez. Enfin, on notera que John Cena semble adopter un ton plus léger que dans FF9, ce qui lui va mieux.

L'histoire du dixième Fast & Furious

Tout cela se retrouvera au milieu d'une intrigue, a priori, peu surprenante, avec Dom qui tente, comme d'habitude, de protéger sa famille et son fils de 8 ans. Face à lui, il y aura le méchant Dante (Jason Momoa) prêt à tout faire exploser, même le Vatican ! Ce dernier n'est autre que le fils d'Hernan Reyes, le pont de la drogue que Dom et sa bande avaient affronté à Rio dans Fast & Furious 5 (2011).

Ce beau programme, qui aura donc encore son lot de séquences d'action improbables, sera porté par une ribambelle de stars. Outre les interprètes déjà nommés, on verra notamment Brie Larson, la Captain Marvel du MCU, incarner Tess, la fille d'un personnage important de la saga... Rendez-vous le 17 mai en salles pour découvrir Fast X.