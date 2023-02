Fast X : Jason Momoa veut détruire Vin Diesel dans la première bande-annonce

Le dernier tour de piste de Vin Diesel commence avec la bande-annonce de "Fast X", prochain opus de la saga "Fast and Furious". Des images qui promettent évidemment un grand spectacle bourré d'action.

Fast and Furious, une saga qui a plus de 20 ans

Tout avait commencé en 2001 avec Fast and Furious, sorte de relecture de Point Break (1991) où l'agent Brian O'Conner (Paul Walker) s'infiltre dans une petite bande de voleurs de voitures dirigée par Dominic Toretto (Vin Diesel). De là est née une grande amitié aux côtés de Mia Toretto (Jordana Brewster) et Letty (Michelle Rodriguez), mais aussi un paquet d'emmerdes pour la Dom Familly. Car à chaque opus il y a eu de nouveaux braquages à imaginer, de nouveaux bolides à maîtriser et de nouveaux ennemis à affronter.

Vin Diesel - Fast X ©Universal

Surtout, depuis, disons, le cinquième opus, la saga Fast and Furious a misé sur la surenchère. Plus d'action, de situations toujours plus improbable et également plus de gueules ! On a ainsi pu voir les habituels Tyrese Gibson et Ludacris, mais aussi Dwayne Johnson, Gal Gadot, Jason Statham, Charlize Theron ou encore John Cena. Et quand Vin Diesel ne fait pas une course poursuite avec un sous-marin sur la glace (FF8), il envoie Tyrese Gibson et Ludacris dans l'espace avec une fusée accrochée à une voiture par du ruban adhésif (FF9).

Quand on en est arrivé là, on se dit que Fast X va littéralement tout exploser. On peut en avoir un aperçu grâce à la première longue bande-annonce dévoilée par Universal (vidéo en une d'article).

Une première bande-annonce pour Fast X

On ne change pas une équipe qui gagne et Vin Diesel est toujours là sur ces images, fidèle à lui-même, plus sérieux que jamais, aux côtés de sa mère (une première dans la saga). Précisons qu'il s'agira du début de la fin pour la saga Fast and Furious. Un dernier tour de piste qui se fera en deux films, et commencera donc par Fast X. Il y aura forcément de l'émotion pour l'interprète de Dom qui porte à bout de bras la franchise depuis plus de 20 ans.

À ses côtés, de nouveaux visages vont rejoindre la fast family, et pas des moindres, à commencer par Jason Momoa, qui se présente ici comme le nouveau méchant. Son personnage compte détruire la famille de Dom, car ce dernier lui aurait volé "son futur et sa famille". On nous renvoie alors à FF5 et le passage de la bande au Brésil. Momoa va donc faire tout exploser pour s'en prendre à Dom.

On verra également au casting du film Brie Larson (qu'on aperçoit à peine dans la vidéo) et Daniela Melchior, tandis que Jason Statham reprend son rôle de Deckard Shaw. Enfin, on rappelle que le réalisateur Louis Leterrier a été engagé pour prendre la suite de Justin Lin, après le départ surprise de ce dernier.

Fast X sera à découvrir le 17 mai 2023 dans les salles.