Fatal 2 : on en sait plus sur la suite de la comédie culte de Michaël Youn et ça promet

Michaël Youn a récemment confirmé le lancement de la production de Fatal 2, qui s'intitulera Bazooka. Après avoir conquis plus d'1,5 million de spectateurs en 2010 avec Fatal, Youn se prépare à reprendre son rôle culte de Fatal Bazooka, un rappeur excentrique au style bling-bling. Selon le comédien, le personnage n'a pas évolué, mais doit désormais s’adapter à un monde bien différent. Il a dévoilé les premiers détails de l'histoire.

Bazooka : la suite de Fatal se précise

Après des années de spéculation, Michaël Youn avait officiellement annoncé il y a quelques mois le lancement de la production de Fatal 2, suite de la comédie musicale Fatal, sortie en 2010. Le premier film, qui suivait le rappeur bling-bling Fatal Bazooka, a rapidement conquis le public et s’est hissé au rang de film culte, attirant plus d'1,5 million de spectateurs dans les salles. Michaël Youn a récemment partagé avec nos confrères d’AlloCiné de nouvelles informations sur cette suite tant attendue, qui devrait s’intituler Bazooka.

Interrogé à l'occasion de la sortie de la comédie ce mercredi C'est le monde à l'envers !, Youn a révélé qu’il avait été inspiré pour revisiter son personnage emblématique. Il a mentionné que le personnage de Fatal Bazooka avait continué à vivre indépendamment de lui, notamment à travers des tournées musicales qu'il a réalisées sous l'identité du rappeur. Ces performances, qui ont évolué des petits événements à des festivals comptant jusqu’à 80 000 spectateurs, ont ravivé l’envie de revisiter ce personnage et de créer une suite.

Une idée "née d'une blague"

Le pitch de Fatal 2 repose sur une idée qui, selon Michaël Youn, est née d'une blague avec son producteur Alain Goldman. Alors qu'il rejetait initialement l'idée de faire une suite, Youn a fini par être séduit par le concept suivant : Fatal Bazooka se réveille après avoir passé 15 ans dans le coma. Cette idée, aussi simple qu’efficace, a donné naissance au projet Bazooka. Le réalisateur décrit cette suite comme une « comédie pure et dure », dans la lignée de ce qu’il appelle affectueusement une « comédie débile » à la manière de Ben Stiller ou Will Ferrell, des styles d’humour qu’il apprécie particulièrement.

Youn a aussi confié que le personnage de Fatal Bazooka n’a pas changé depuis la sortie du premier film. Dans un monde de plus en plus « woke », avec une sensibilité sociale plus forte, ce rappeur hardcore et caricatural, aux attitudes misogynes et homophobes, va devoir faire face à de nombreux obstacles. Le décalage entre son comportement et les normes actuelles promet de créer des situations comiques et critiques sur l'évolution des mœurs.

Le tournage de Bazooka est prévu pour 2025, avec une sortie probable en 2026. En attendant, les fans peuvent retrouver Michaël Youn à l’affiche du film C’est le monde à l’envers !, aux côtés d’Éric Elmosnino.