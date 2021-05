Father Stu : Mark Wahlberg partage son impressionnante transformation physique

Grand sportif à la silhouette affutée, habitué des rôles physiques et musclés, Mark Wahlberg s'est récemment imposé une métamorphose express et stupéfiante pour les besoins de son rôle dans "Father Stu". Il vient de dévoiler l'impressionnant résultat en photo.

Father Stu, un film inspiré d'une histoire vraie bouleversante

S'il a souvent baigné dans le cinéma d'action, Mark Wahlberg est devenu un réel mordu de sport dans les années 2010. L'acteur s'est taillé une musculature exemplaire grâce à des entraînements exigeants. À l'image d'autres stars d'Hollywood, il mise sur son physique et n'a pas grand chose à envier à un athlète professionnel. Nous devrions le voir en 2022 à l'affiche de Father Stu, en compagnie de Mel Gibson et Teresa Ruiz. Un projet réalisé par Rosalind Ross (la compagne de Mel Gibson) et tiré d'une histoire vraie. L'acteur va incarner le Stuart Long, un boxeur à la carrière contrariée qui a choisi de devenir prêtre. Sa reconversion est intervenue après un grave accident de moto. Passé tout proche de la mort, il est touché par la foi et embrasse une carrière dans le religion. Après ce nouveau départ, il apprend être atteint d'une maladie dégénérative rare qui le forcera assez tôt à s'installer dans un fauteuil roulant.

L'incroyable métamorphose de Mark Wahlberg

Une vie extraordinaire qui correspond parfaitement au prototype de la performance oscarisable. Mark Wahlberg tenait à incarner Stuart Long, étant lui aussi un catholique pratiquant. Pour entrer dans la peau du personnage, c'est par une transformation physique impressionnante qu'il vient de passer. L'intéressé a partagé sur son compte Instagram sa nouvelle silhouette et si l'on connaissait déjà "Fat Thor", c'est là une première rencontre stupéfiante avec "Fat Mark". Trois semaines séparent les deux photos, ce qui est une réelle performance. D'autres acteurs avant lui ont déjà fait le yoyo avec leur poids (Christian Bale est l'un des spécialistes en la matière), mais on ne cessera jamais d'être étonné par ces chamboulements physiques, et peut-être circonspects quant aux risques potentiels de la pratique, tant le changement de morphologie est une cascade potentiellement dangereuse.

Le tournage a commencé depuis plusieurs semaines. Après le tournage des scènes de boxe, Mark Wahlberg a donc pris le plus de poids possible pour incarner le personnage dans une autre phase de sa vie. Alors que la musculature demande une alimentation stricte et adaptée pour se développer et être entretenue, prendre du poids semble avoir été une libération pour l'acteur, qui a pu pour une fois manger tout ce qu'il souhaitait en ayant une bonne raison de le faire.