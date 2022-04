Father Stu : Mark Wahlberg revient sur sa difficile prise de poids pour le film

Pour le film "Father Stu", Mark Wahlberg a pris environ 13 kilos. Une prise de poids impressionnante pour l'acteur qui a dû se soumettre à un régime grossissant loin d'être agréable.

L'histoire vraie de Father Stu

Quand on pense aux acteurs capables de se transformer physiquement pour un rôle, le nom de Christian Bale revient souvent. Mais Mark Wahlberg n'est pas en reste et le prouve à désormais cinquante ans avec Father Stu. Dans le long-métrage de Rosalind Ross, l'acteur incarne Stuart Long, un ancien boxeur qui décide de se reconvertir en prêtre après un grave accident de la route. Une drôle d'intrigue qui est inspirée d'une histoire vraie et devrait donner lieu à un film dramatique teinté de moments drôles et légers, comme on pouvait l'entrevoir dans la bande-annonce.

Father Stu ©Sony Pictures

Pour ce rôle, Mark Wahlberg a donc accepté de changer son corps. Car le film le montrera d'abord très affûté en tant que boxeur, avant de pointer sa prise de poids venue après sa prise de fonction dans l'Eglise. Durant le tournage, le comédien avait déjà partagé une photo d'avant/après pour témoigner de l'évolution radicale de son corps. Il revient désormais sur cette expérience pour le moins difficile.

Comment Mark Wahlberg a pris autant de poids

Dans une récente interview pour EW, Marc Wahlberg raconte avoir dû prendre environ 13 kilos en seulement six semaines. Pour cela, il a dû augmenter drastiquement son nombre de calories par jours.

J'ai commencé avec 7 000 calories pendant les deux premières semaines, puis 11 000 calories pendant les quatre dernières semaines. Rien de tout cela n'était amusant, sauf le premier repas qui était incroyable, car je n'avais encore jamais mangé autant. Mais après, quand vous êtes déjà rassasié et que vous devez manger encore, et à mon âge, ce n'est pas une chose saine à faire, d'essayer de prendre autant de poids en si peu de temps.

Une expérience intense et loin d'être fun donc pour le comédien. D'autant plus que le contenu de ses repas n'était pas si agréable. Il n'a pas uniquement enchaîné les "glaces et les pizzas", mais a tenté de prendre du poids en gardant une sorte de logique saine. Voilà comment il décrit son menu :

C'était une douzaine d'œufs et une douzaine de morceaux de bacon, deux pommes de terre au four, un steak Porterhouse, deux bols de riz blanc et un verre d'huile d'olive. Les deux premières semaines étaient riches en protéines. Les deux semaines suivantes, il y avait beaucoup de glucides. Les deux dernières semaines, des féculents, puis du sodium, juste pour être le plus gonflé possible. Donc, pas très amusant.

Father Stu aura donc été un véritable challenge pour Mark Wahlberg, qui depuis a perdu tous ses kilos en trop. Une expérience dont il reste fier en voyant le résultat à l'écran. On espère pouvoir le découvrir prochainement dans les salles françaises. Pour le moment, Father Stu n'a pas de date de sortie chez nous.