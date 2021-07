Fear Street : c'est quoi cette trilogie horrifique sur Netflix ?

"Fear Street", la trilogie adaptée des livres écrits par l'auteur des"Chair de poule", débute sur Netflix le 2 juillet. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces films d'horreur pour adolescents qui misent sur une ambiance rétro et des envolées gores.

Fear Street : une trilogie pour le cinéma qui termine sur Netflix

Les adolescents des années 90 se souviennent des livres Chair de Poule. Des petits moments de frousse littéraires, certes loin de la complexité des oeuvres de Stephen King, mais efficaces pour des lecteurs occasionnels. Leur auteur, R. L. Stine, n'a pas fait que ça dans sa carrière. Il a notamment écrit la série Fear Street, dans la même veine horrifique. Au milieu des années 2010, la Fox se met en tête de piloter une adaptation pour les salles obscures. Le plan est de produire trois longs-métrages complémentaires, qui seront diffusés dans les salles à un mois d'intervalle chacun. Une idée marketing pas si idiote. Sauf que le studio est ensuite racheté par Disney, et la firme aux grandes oreilles ne sait que faire de tels titres.

C'est au bout du compte sur Netflix que la trilogie termine, pour ensanglanter l'été 2021. Cette terre d'accueil pour Fear Street sonne, symboliquement, comme logique. À l'heure où le format sériel est plus populaire que jamais grâce aux services de streaming, ces trois films qui en reprennent le principe structurel ne dénotent pas dans le catalogue du géant. Au contraire, l'intention est complètement dans l'air du temps. Au lieu d'un mois, c'est une semaine d'attente qui sera demandée aux abonnés entre les films.

Fear Street : 1994 ©Netflix

De quoi ça parle ?

Le 2 juillet débarque Fear Street : 1994, le premier chapitre. Il sera suivi par les opus 1978 et 1966, les 9 et 16 juillet. Si chaque film va se dérouler à une époque différente, un motif général relie les trois scénarios.

Avec cette première partie, les bases sont posées. Nous sommes projetés dans les années 90, en compagnie de Deena (Kiana Madeira). L'intrigue se déroule à Shadyside, petite ville de l'Ohio réputée pour être fréquemment touchée par des meurtres. Ce lieu est essentiel car il fait le lien entre les trois films. Dans 1994, Deena et d'autres adolescents sont poursuivis par un mystérieux tueur caché sous un costume de squelette. Ils vont découvrir que leur patelin est comme tourmenté par un mal beaucoup plus profond. Les deux autres films vont remonter dans le temps pour faire la lumière sur cette terrible histoire.

Les trois films Fear Street sont réalisés par Leigh Janiak, ce qui permet d'avoir une continuité formelle entre eux. Avec son côté rétro qui rappelle Stranger Things (on croise d'ailleurs Sadie Sink et Maya Hawke au casting, deux actrices de la populaire série Netflix) et ses touches de gore, la trilogie ne manquera pas de faire parler d'elle durant ce mois de juillet.