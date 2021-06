Festival de Cannes 2021 : Jodie Foster recevra une Palme d'or d'honneur

Voir aussi

Venom 2 : le film va introduire plusieurs personnages de l'univers Marvel

"Venom : Let There Be Carnage" nous promet un affrontement entre le personnage principal campé par Tom Hardy et Carnage. Mais d'autres personnages de l'univers Marvel seront introduits d'après le réalisateur Andy Serkis. De quoi préparer l'univers étendu autour de Spider-Man ?