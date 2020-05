Festival de Cannes : Spike Lee veut garder sa présidence pour 2021

Au vu du contexte sanitaire, l'édition 2020 du festival de Cannes n'aura pas lieu. Spike Lee, qui devait présider le jury cette année, a fait savoir qu'il serait bien présent à ce poste l'année prochaine.

Repousser à l'automne ? Tenter un festival virtuel ? Ces pistes de réflexion ont finalement été abandonnées. Début juin, une shortlist sera mise en ligne, désignant les premières œuvres de la sélection Cannes 2020. Un label sera alors attribué à ces fameux long-métrages, qui pourront être diffusés dans des festivals partenaires. A Screen Daily, Thierry Frémaux, le directeur général du festival, mentionne donc de possibles accords avec les festivals automnaux. A l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas lesquels pourront - ou non - avoir lieu. Venise devrait être fixé sur son sort d'ici peu, tout comme Toronto et Deauville.

L'annulation du Festival de Cannes, événement culturel majeur pour le cinéma français et international, a causé bien des déceptions. Mais pour d'autres, ce n'est que partie remise ! Spike Lee, qui devait occuper la fonction de Président du Jury, a ainsi assuré à Thierry Frémeaux et Pierre Lescure (le président du festival) qu'il se glisserait volontiers dans son rôle en 2021 ! Récemment auréolé de succès avec le très beau BlackKklansman, Oscar du meilleur scénario adapté en 2019, le réalisateur américain campe sur sa position pour Le Point :

Évidemment que je serai président du jury de Cannes 2021, on en a discuté avec Thierry (Frémaux) et je serai là. Vive la France !

Un président impliqué

Si le réalisateur engagé ne croit pas à un retour du public en salles avant un moment, il a annoncé que son nouveau film, accompagné par Netflix, sortirait le 12 juin sur la plateforme. Da 5 Blood ; Frères de sang s'intéressera à la guerre du Vietnam. Si le projet avait été proposé à plusieurs studios, aucun n'était réellement disposé à fournir le budget nécessaire. Ce ne fut pas le cas de la plateforme, avec laquelle Spike Lee avait collaboré sur la série Nola Darling. Au casting de ce long-métrage mêlant à l'horreur de la guerre une certaine poésie, on retrouve Chadwick Boseman (Black Panther), Delroy Lindo (The Good Fight), Mélanie Thierry ou encore Jean Reno !

Da 5 Blood avait donc vocation à être présenté hors-compétition lors du prochain festival, trois ans après la polémique Okja.