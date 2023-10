Fête de la VOD : 10 films récents à rattraper à un prix fou

Vous n'avez pas eu le temps d'aller au cinéma ces derniers mois ? Vous préférez regarder des films chez vous ? Ça tombe bien ! La Fête de la VOD propose plein de films à prix réduits. On vous donne dix longs-métrages récents à rattraper de toute urgence.

La Fête de la VOD : c'est quoi ?

Pour la septième année consécutive, huit plateformes de VOD (dont Canal VOD et Orange VOD) célèbrent le cinéma en mettant à disposition des spectateurs plus de 200 films à prix réduits, en location et à l'achat.

L'occasion parfaite si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir les meilleurs films sortis très récemment au cinéma (puisqu'ils sont disponibles dès trois mois après en VOD) à un prix attractif. Et il y en a pour tous les goûts : blockbusters, comédies, drames, films d'horreur, grands classiques...

Dix films récents à rattraper de toute urgence

Si vous ne savez pas par quoi commencer, on vous donne dix films récents à rattraper, disponibles à prix réduit (2 euros en location et 5 euros à l'achat) durant les quatre jours de la Fête de la VOD (du 12 au 15 octobre).

L'Amour et les forêts

Adaptation du roman éponyme d'Eric Reinhardt, le thriller L'Amour et les forêts réalisé par Valérie Donzelli met en scène une relation d'emprise entre une femme et son mari manipulateur. Les deux rôles principaux sont tenus par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Un des meilleurs films français de l'année, qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes.

Top Gun : Maverick

Top Gun : Maverick est le plus gros succès de l'année 2022 derrière Avatar 2 (y compris en France). Tom Cruise reprend son rôle culte pour une nouvelle mission qui va l'emmener à se dépasser dans un déluge d'action à haute altitude avec des séquences hallucinantes.

L'Exorciste du Vatican

Basé sur des faits réels, L'Exorciste du Vatican met en scène Russell Crowe dans la peau du Père Gabriele Amorth, exorciste en chef du Vatican, qui met en lumière une conspiration au sein même de l'Eglise alors qu'il se rend au chevet d'un jeune garçon possédé.

Spider-Man : Accross the Spider-Verse

Suite de Spider-Man : New Generation, avec une animation une nouvelle fois à tomber, Accross the Spider-Verse met en scène l'homme-araignée alors qu'il se retrouve catapulté à travers le Multivers, où il fait la rencontre d'une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger les secrets.

Furious X

Le dixième volet de la saga Fast & Furious, qui met la "famille" de Dominic Toretto à rude épreuve lorsque le pire ennemi qu'ils aient eu à affronter jusqu'à présent (incarné par Jason Momoa) menace de détruire leur existence. Un déluge d'action qui ravira les fans de la franchise.

Jeanne du Barry

Mis en scène par Maïwenn, qui tient également le rôle principal, Jeanne du Barry est un film historique qui s'intéresse à la relation entre la comtesse et Louis XV, incarné par Johnny Depp qui signe ici son grand retour au cinéma.

John Wick 4

Tourné en partie dans la capitale française, John Wick 4 met une dernière fois Keanu Reeves dans la peau de ce personnage abîmé par la vie, qui trouve enfin un moyen de vaincre La Grande Table. Mais avant, il doit affronter un nouvel ennemi d'une puissance inégalée. Un quatrième opus qui plaira aux fans d'action et de combats.

Sur les chemins noirs

Changement de registre pour Jean Dujardin qui incarne dans le film Sur les chemins noirs, adapté du roman éponyme de Sylvain Tesson, un écrivain qui entreprend un voyage dans le but de se réapproprier son corps après un grave accident. Un très beau portrait d'une France oubliée.

Misanthrope

Misanthrope est un thriller diablement efficace, dans la veine de Seven ou encore Le Silence des Agneaux. Une jeune enquêtrice incarnée par Shailene Woodley se lance à la poursuite d'un tueur en série qui terrorise la ville de Baltimore.

Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan

Premier volet du dyptique adapté de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan dépoussière le genre de capes et d'épées français avec un film romanesque et épique qui remet l'action au centre du récit porté par un casting quatre étoiles. Parfait pour patienter jusqu'au second volet, Milady, attendu le 13 décembre au cinéma.