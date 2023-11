Mélanie Laurent revient sur le film du MCU qu'elle a failli réaliser

Pour le moment, un seul film Marvel a été réalisé par un réalisateur français : L'Incroyable Hulk, sorti en 2008 et mis en scène par Louis Leterrier. Il est alors le deuxième long-métrage du MCU, trois mois après la sortie d'Iron Man. Depuis, de nombreux réalisateurs se sont succédés pour travailler sur les 33 films que comporte actuellement cet univers cinématographique. On compte cependant seulement trois réalisatrices : Cate Shortland pour Black Widow et Chloé Zhao pour Les Éternels en 2021, et Nia Da Costa en 2023 pour The Marvels.

Une Australienne, une Chinoise et une Américaine donc, mais il s'en est cependant fallu de peu que la première réalisatrice à mettre en scène un film du MCU soit française. En effet, comme elle l'a détaillé tout récemment, Mélanie Laurent s'était retrouvée dans la short list pour réaliser Black Widow.

C'est ainsi au micro de Pierre Lescure dans l'émission Beau geste du 19 novembre 2023 que l'actrice et réalisatrice, dont le dernier film Voleuses cartonne sur Netflix, a expliqué comment les studios Marvel lui avaient proposé d'écrire et de mettre en scène Black Widow, avec Scarlett Johansson et qui sera finalement réalisé par Cate Shortland. Des détails inédits et intéressants dans la mesure où ils dévoilent le processus de recrutement des studios Marvel.

Je me suis éclatée ! Ça a duré 7 mois. On était 300, c'était une bataille. "On était 300..." Le premier rendez-vous c'était l'image que j'avais de Black Widow, et l'image que je voudrais avoir d'elle. Donc très libre quand même. En fait, je leur ai pitché presque "Voleuses". Je leur ai dit : "je voudrais que Black Widow ait des copines, qu'elle soit un peu sympa, qu'elle se réveille le matin les cheveux ébouriffés. Donc ils m'ont regardé un peu comme ça ("éberlués", ndlr)...

Pendant trois mois je n'ai pas eu de nouvelles. Tout d'un coup il m'ont appelée et m'ont dit : "dans dix jours, tu nous pitches "Black Widow"." Je réponds : "c'est-à-dire ?". "Eh ben tu nous pitches le film." Donc j'écris un Marvel en dix jours ?", "Non mais tu peux arriver avec des photos, des dessins, j'ai besoin de rentrer dans l'univers que tu vas faire." (...) Donc j'ai écrit le scénario. J'ai fait un séquencier, et le Zoom a duré 3h30 !

La dernière étape, qui était dingue, c'était aller à Los Angeles, les rencontrer tous, les plus gros producteurs de Marvel dans une pièce immense, et là il a fallu que je fasse la bande-annonce de "Black Widow" en référence. C'est un boulot de fou ! On était plus que deux à la fin. Pitcher ces gens-là c'était dément... J'aime apprendre. Tant que j'apprends je suis contente.