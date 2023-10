Ces films d'horreur ont été les seuls à être nommés à l'Oscar du Meilleur film

À l'occasion d'Halloween, meilleure période de l'année pour les fans du genre horrifique, retour sur la petite poignée de films d'horreur à avoir été nommés à l'Oscar du Meilleur film dans toute l'histoire du cinéma, pour une seule et une unique victoire.

L'horreur, bad boy des Oscars

Depuis 1929, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences récompense chaque année l'excellence des productions américaines et internationales du cinéma lors de la cérémonie des Oscars. Depuis leurs créations, les Oscars ont donc nommé des centaines et des centaines de films. Concernant la catégorie suprême, celle de l'Oscar du Meilleur film, on peut faire un calcul rapide : avec 95 cérémonies durant lesquelles au moins 5 films ont été nommés - entre 1945 et 2010 les nominations étaient limitées à 5, elles sont élargies jusqu'à 10 depuis -, il y a ainsi eu plus de 550 films nommés à cette récompense.

Jordan Peele ©AMPAS

Parmi ces centaines de films nommés à l'Oscar du Meilleur film - le chiffre est stupéfiant - il n'y a eu, à ce jour, que 6 films d'horreurs nommés pour cette récompense. Et un seul l'a obtenue. Les voici.

1 - Le tout premier : L'Exorciste (1973)

Sorti en 1973, L'Exorciste de William Friedkin est un le film d'horreur parfait, qui raconte avec un réalisme quasi documentaire la possession démoniaque d'une jeune fille, et son exorcisme. Considéré historiquement et à juste titre comme un des films fondateurs du genre moderne de l'horreur, la terreur qu'il a inspirée lors de sa sortie fonctionne toujours à merveille, 50 ans plus tard. Film éprouvant autant que l'a été son tournage, L'Exorciste montre que l'horreur peut ainsi être un genre prestigieux et concourir au plus belles récompenses.

L'Exorciste ©Warner Bros.

Il est le premier film d'horreur à être nommé à l'Oscar du Meilleur film en 1974. Lors de cette 46e cérémonie des Oscars, il a pour concurrence American Graffiti de George Lucas, Cris et Chuchotements d'Ingmar Bergman, Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos de Melvin Frank, et L'Arnaque de George Roy Hill. C'est ce dernier, porté par un formidable duo constitué de Paul Newman et Robert Redford, qui remporte l'Oscar.

2 - Le légendaire : Les Dents de la mer (1975)

Deux ans après la nomination de L'Exorciste à l'Oscar du Meilleur film, Les Dents de la mer arrive à la 48e cérémonie des Oscars fort d'un immense et inédit succès commercial et critique. Troisième long-métrage sorti au cinéma de Steven Spielberg, Les Dents de la mer est un des grands modèles cinématographiques du thriller, et on peut soutenir sérieusement qu'il n'a jamais été égalé. Avec son grand requin blanc mangeur d'hommes qui terrorise une station balnéaire de la côte est des États-Unis, Steven Spielberg réalise son premier chef-d'oeuvre et un des plus grand films d'horreur de tous les temps.

Les Dents de la mer ©Warner Bros.

La concurrence est cependant très rude lorsqu'en 1976 il est nommé à l'Oscar du Meilleur film. En effet, il fait face à Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Nashville de Robert Altman et Un après-midi de chien de Sydney Lumet. Vol au-dessus d'un nid de coucou est récompensé 5 fois (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur scénario adapté), tandis que Les Dents de la mer remporte lui 3 Oscars : Meilleur montage, Meilleur son et Meilleure musique de film.

3 - L'immense vainqueur : Le Silence des agneaux (1991)

Il est le seul film d'horreur à avoir remporté l'Oscar du Meilleur film, et quel vainqueur ! En effet, nommé plusieurs fois à la 64e cérémonie des Oscars en 1992, le film de Jonathan Demme est non seulement distingué par la plus prestigieuse statuette, mais obtient aussi l'Oscar du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur pour Anthony Hopkins, de la Meilleure actrice pour Jodie Foster et du Meilleur scénario adapté pour Ted Tally. Autrement dit, le "grand chelem", qui n'avait pas été réalisé depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou.

Le Silence des agneaux ©Columbia TriStar Films

Les autres films nommés à l'Oscar du Meilleur film étaient alors La Belle et la Bête, Bugsy, JFK et Le Princes des marées. Et en dépit de leurs qualités, ils n'ont rien pu faire face à ce terrifiant face-à-face entre le psychopathe cannibale Hannibal Lecter et la jeune agente du FBI Clarice Sterling. Le triomphe est total pour ce film dont le niveau d'horreur psychologique atteint des sommets. Comme ses prédécesseurs L'Exorciste et Les Dents de la mer, Le Silence des agneaux ouvre une série de films dérivés, dont la qualité est la meilleure et la plus homogène des trois.

4 - Le plus joueur : Sixième sens (1999)

À ne pas confondre avec Le Sixième sens (Manhunter en VO) de Michael Mann, premier film à mettre en scène... Hannibal Lecter, Sixième sens de M. Night Shyamalan n'est pas le plus terrifiant des films d'horreur à être nommé à l'Oscar du meilleur film. Mais il est peut-être le plus émouvant, et très certainement le plus joueur. En effet, le réalisateur américain se distingue à la 72e cérémonie des Oscars en 2000 par son art consommé de l'écriture et de la mise en scène, réservant une révélation monumentale pour sa conclusion.

Sixième sens ©Buena Vista Pictures

Thriller fantastique exquis, il offre à Bruce Willis un de ses meilleurs rôles. Il est nommé à l'Oscar du Meilleur film, ainsi qu'à ceux du Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleur second rôle masculin et Meilleur second rôle féminin.

Cette année-là, Sixième sens a de sérieux compétiteurs : Révélations de Michael Mann, La Ligne verte de Frank Darabont, L'Oeuvre de Dieu, la part du Diable de Lasse Hallström et American Beauty de Sam Mendes, ce dernier remportant l'Oscar du Meilleur film.

5 - Le plus troublant : Black Swan (2010)

Casting flamboyant, identité visuelle soignée à l'extrême, film d'horreur autant que drame chorégraphique, le cinquième film de Darren Aronofsky, accompagné de Benjamin Millepied à la chorégraphie, enivre le public et convainc assez les professionnels de l'industrie pour qu'il soit nommé à l'Oscar du Meilleur film à la 83e cérémonie des Oscars, en 2011. On retient de Black Swan, en plus de sa direction artistique, son élégante horreur psychologique, les prestations inspirées de Natalie Portman, Vincent Cassel et Mila Kunis, et son suspense très performant. Une quête effrayante de la perfection, pour les personnages du film comme pour son réalisateur, qui lui vaut la comparaison avec Brian De Palma.

Black Swan ©20th Century Fox France

Dans cette décennie qui a élargi à 10 les films nommés à l'Oscar du Meilleur film, les chances de Black Swan n'étaient pas les meilleures. En effet, il devait notamment se défaire de Fighter de David O. Russell, Inception de Christopher Nolan, The Social Network de David Fincher et de celui qui remportera la prestigieuse récompense : Le Discours d'un roi de Tom Hooper.

Jugé perdant de la soirée, Black Swan est par ailleurs nommé à l'Oscar du Meilleur réalisateur, de la Meilleure photographie, du Meilleur Montage et de la Meilleure actrice. Sur cinq nominations, seule cette dernière statuette est obtenue, récompensant la performance de Natalie Portman.

6 - Le plus politique : Get Out (2017)

Essentiellement connu comme acteur de télévision et humoriste, Jordan Peele se révèle cinéaste de génie dans un genre où on ne l'attendait pas forcément : l'horreur. À l'écriture, la coproduction et la réalisation de Get Out en 2017, Jordan Peele livre une expérience vertigineuse avec cette histoire mêlant esclavage moderne et horreur psychologique. Brillant sur sa forme, imparable sur son fond politique, Get Out est autant un formidable divertissement qu'une puissante critique de la société américaine.

Get Out ©Universal Pictures

Get Out révèle son réalisateur, mais aussi son acteur principal Daniel Kaluuya, le premier étant nommé à l'Oscar du Meilleur réalisateur et à l'Oscar du Meilleur scénario original (qu'il remporte), et le second à l'Oscar du Meilleur acteur. Acclamé par la critique, carton au box-office mondial sur un petit budget de 4,5 millions de dollars, Get Out est aussi logiquement nommé à l'Oscar du Meilleur film lors de la 90e cérémonie des Oscars. Il perd ce concours face à La Forme de l'eau, grande sensation de l'année offerte par Guillermo del Toro. Il était en concurrence, entre autres, avec Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Lady Bird de Greta Gerwig, Dunkerque de Christopher Nolan et Pentagon Papers de Steven Spielberg.