Finch : une première image et une date pour le film de SF avec Tom Hanks

Enième film post-apocalyptique, "Finch" propulse Tom Hanks dans le futur accompagné par un chien et un robot. Découvrez l'acteur sur la première image ainsi que de la date de mise en ligne prévue sur Apple TV+.

Finch : c'est quoi ce film de science-fiction ?

Dans Seul au monde, Tom Hanks apprenait à survivre sur une île déserte après le crash de son avion. 20 ans plus tard, il doit désormais affronter la fin du monde dans Finch. Un long-métrage de science-fiction qui se déroule après qu'un phénomène cataclysmique a ravagé l'humanité. Le personnage qui donne son nom au titre est l'un des quelques survivants qui peuvent encore fouler la surface de la Terre. Accompagné par son chien Goodyear, il réside dans un bunker qui lui permet de se couper du monde. Grâce à ses connaissances en ingénierie robotique, il a pu concevoir un robot, Jeff, qui doit veiller sur son ami canidé lorsqu'il ne sera plus là. Finch va devoir prendre la route avec ses deux compagnons et profitera du voyage pour faire en sorte qu'ils s'acceptent mutuellement. Ce qui ne va pas être simple.

Le trio principal se montre sur la toute première image du long-métrage. On peut ainsi voir un Tom Hanks avec une barbe et surtout le look de Jeff :

Finch ©Apple TV+

Un habitué du petit écran aux commandes

On attendra de voir au moins une bande-annonce pour se faire un début d'avis sur le long-métrage. En plus de cet aperçu, la date de sortie est annoncée au 5 novembre sur la plateforme Apple TV+. La même qui avait déjà accueilli USS Greyhound - La bataille de l'Atlantique lors de la pandémie. C'est un habitué du petit écran que l'on trouve derrière la caméra, en la personne de Miguel Sapochnik. Le metteur en scène est connu pour sa participation à plusieurs séries renommées. Il a notamment officié sur Game of Thrones en étant à la tête des épisodes La Bataille des Bâtards ou encore La Longue Nuit. On peut ainsi voir sur son CV qu'il a travaillé sur True Detective ainsi que sur Fringe et Dr House. Finch sera son second long-métrage, après Repo Men avec Jude Law. Si ce nouvel essai ne révolutionnera certainement pas le genre, on y trouvera dedans, à coup sûr, un Tom Hanks à la hauteur.